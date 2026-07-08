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Dony Lesmana Eko Putra
Rabu, 8 Juli 2026 | 18.29 WIB

Deepal S07, eSUV yang Menjawab Kebutuhan Keluarga Modern, Simak Spesifikasinya

Deepal S07 menjadi salah satu pilihan menarik di segmen SUV listrik modern. (Dony/JawaPos.com) - Image

Deepal S07 menjadi salah satu pilihan menarik di segmen SUV listrik modern. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Perkembangan kendaraan listrik tidak hanya mengubah cara masyarakat berkendara, tetapi juga mengubah standar dalam memilih mobil keluarga.

Jika sebelumnya kapasitas kabin dan performa menjadi pertimbangan utama, kini konsumen juga memperhatikan aspek keselamatan, efisiensi, teknologi, kenyamanan, hingga biaya kepemilikan jangka panjang.

Tren tersebut mendorong hadirnya SUV listrik yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan mobilitas sekaligus memberikan pengalaman berkendara yang lebih praktis. Salah satunya adalah Deepal S07, eSUV yang dirancang untuk mendukung aktivitas keluarga modern.

Dengan menggabungkan desain premium, teknologi pintar, serta efisiensi kendaraan listrik, Deepal S07 menawarkan solusi mobilitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Kabin Luas untuk Aktivitas Keluarga

SUV masih menjadi pilihan banyak keluarga karena menawarkan ruang kabin yang lebih lega dibandingkan jenis kendaraan lain. Selain memberikan kenyamanan bagi seluruh penumpang, ruang yang lapang juga memudahkan membawa berbagai perlengkapan saat bepergian.

Deepal S07 mengusung konsep interior Luxury Yacht yang menghadirkan suasana kabin modern sekaligus nyaman. Tata letaknya dirancang agar pengemudi maupun penumpang dapat menikmati perjalanan dengan lebih rileks, baik saat digunakan untuk aktivitas harian maupun perjalanan jarak jauh.

Kabin yang luas juga memberikan fleksibilitas lebih bagi keluarga, mulai dari mengantar anak ke sekolah hingga perjalanan liburan bersama.

Keselamatan Menjadi Prioritas

Bagi keluarga, fitur keselamatan kini menjadi salah satu faktor utama sebelum membeli kendaraan. Deepal S07 telah dibekali Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) yang membantu pengemudi melalui berbagai teknologi pendukung berkendara.

Selain itu, kendaraan ini menggunakan Golden Shield Battery yang dirancang untuk meningkatkan keamanan sistem baterai kendaraan listrik.

Dari sisi pengujian keselamatan, Deepal S07 juga telah meraih rating 5-Star Euro NCAP, yang menjadi salah satu standar keselamatan kendaraan paling diakui secara global.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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