Meski Harga Mulai Rp183 Juta, Penjualan Changan Masih Lesu di Indonesia

JawaPos.com - Changan mulai meramaikan pasar otomotif Indonesia sejak akhir 2025 melalui dua model mobil listrik, Changan Lumin dan Deepal S07.

Namun, berdasarkan data terbaru, penjualan merek asal Tiongkok tersebut masih berada di bawah 100 unit per bulan, baik dari sisi distribusi ke dealer maupun penjualan ke konsumen.

Merek otomotif asal Tiongkok, Changan, resmi memasuki pasar Indonesia di bawah naungan Indomobil Group pada 19 November 2025.

Kehadirannya diawali dengan peluncuran dua kendaraan listrik, yakni Changan Lumin di segmen city car dan Changan Deepal S07 di kelas SUV listrik.

Meski baru beberapa bulan beroperasi di Indonesia, penjualan Changan masih tergolong terbatas. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), selama periode Januari hingga Mei 2026, distribusi kendaraan dari pabrik ke dealer (wholesales) mencapai 231 unit.

Dengan capaian tersebut, rata-rata penjualan wholesales Changan berada di kisaran 46 unit setiap bulan.

Sementara itu, penjualan dari dealer ke konsumen (retail sales) tercatat sebanyak 192 unit sepanjang lima bulan pertama 2026. Artinya, rata-rata penjualan ritel Changan berada di angka 38 hingga 39 unit per bulan.

Meski angkanya masih relatif kecil, kehadiran Changan menambah pilihan kendaraan listrik di pasar Indonesia yang kini semakin ramai diisi berbagai merek global, terutama dari Tiongkok.

Di lini produknya, Changan Lumin diposisikan sebagai mobil listrik perkotaan dengan banderol sekitar Rp183 juta (OTR Jakarta). Model ini menyasar konsumen yang mencari kendaraan listrik berukuran kompak untuk penggunaan harian.