United E-Motor C2000 Edisi Merah Putih, Motor Listrik Retro dengan Jarak Tempuh Hingga 185 Km

JawPos.com - United E-Motor menghadirkan C2000 Edisi Merah Putih, motor listrik bergaya retro-modern yang memadukan desain klasik dengan teknologi masa kini. Selain tampil dengan livery khas merah putih, model ini juga menawarkan jarak tempuh hingga 185 kilometer serta fitur modern untuk mendukung mobilitas harian.

Edisi Merah Putih, yang mengusung konsep skuter retro-modern dengan sentuhan teknologi kendaraan listrik terkini dengan kombinasi warna merah dan putih yang menjadi ciri khasnya.

Desain tersebut dipadukan dengan sejumlah aksesori bergaya klasik, seperti windshield retro, front rack, serta spion bergaya vintage yang memperkuat karakter motor.

Selain tampil berbeda, United E-Motor C2000 juga menawarkan performa yang mendukung penggunaan harian. Motor listrik ini dibekali motor berdaya 3.800 watt dengan kecepatan maksimum mencapai 75 km/jam.

Untuk sumber tenaga, C2000 menggunakan baterai lithium 72V 26Ah yang dapat dilepas-pasang (removable battery). Pengguna juga dapat memasang dua baterai sekaligus sehingga jarak tempuhnya diklaim mampu mencapai 185 kilometer dalam sekali pengisian, tergantung kondisi jalan dan gaya berkendara.

Di sektor fitur, United E-Motor menyematkan berbagai teknologi yang menunjang kenyamanan dan keamanan berkendara. Mulai dari panel instrumen digital LED, port USB Type-C untuk mengisi daya gawai, lampu depan LED Projector, hingga sistem alarm anti-pencurian dan rem cakram hidrolik pada roda depan maupun belakang.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Henry Mulyadi, mengatakan C2000 Edisi Merah Putih merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan kendaraan listrik buatan Indonesia yang menggabungkan desain, teknologi, dan fungsionalitas.

"Pengembangan produk ini juga menjadi upaya untuk memberikan lebih banyak pilihan kendaraan listrik yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung perkembangan industri kendaraan listrik nasional," kata Henry, Rabu (8/7) dalam pernyataan resminya.

Dari sisi harga, United E-Motor C2000 Edisi Merah Putih dipasarkan dengan harga Rp23,9 juta (OTR Jakarta).