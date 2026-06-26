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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 26 Juni 2026 | 23.59 WIB

Insentif Motor Listrik Rp 5 Juta Mundur ke Juli, Ini Penjelasan Pemerintah

Motor listrik merek Honda yang juga dipajang di event Jakarta Fair Kemayoran 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

Motor listrik merek Honda yang juga dipajang di event Jakarta Fair Kemayoran 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Rencana pemerintah memberikan insentif sebesar Rp5 juta untuk pembelian sepeda motor listrik belum akan direalisasikan pada Juni 2026.

Program tersebut dipastikan mengalami penundaan selama satu bulan karena pemerintah masih menyempurnakan mekanisme pelaksanaannya agar dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Pemerintah Finalisasi Mekanisme Insentif Motor Listrik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah masih memerlukan waktu tambahan untuk merampungkan skema pemberian insentif kendaraan listrik roda dua.

Karena itu, peluncuran program yang semula dijadwalkan berlangsung pada Juni 2026 diundur menjadi Juli 2026.

Menurut Airlangga, penambahan waktu tersebut diperlukan agar seluruh mekanisme pelaksanaan dapat dibahas secara lebih matang bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Program insentif sepeda motor listrik masih dalam tahap penyempurnaan. Ada tambahan waktu sekitar satu bulan untuk memastikan mekanisme pelaksanaannya siap sebelum resmi dijalankan," ujarnya di Jakarta.

Target 100 Ribu Motor Listrik Terima Bantuan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan paket insentif bagi kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi menuju transportasi rendah emisi.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pemberian bantuan kepada 100 ribu unit mobil listrik dan 100 ribu unit sepeda motor listrik.

Khusus sepeda motor listrik, besaran insentif yang disiapkan mencapai Rp5 juta per unit. Namun demikian, pemerintah masih akan mengumumkan besaran final serta mekanisme penyalurannya setelah seluruh pembahasan selesai.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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