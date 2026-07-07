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Dony Lesmana Eko Putra
Selasa, 7 Juli 2026 | 20.45 WIB

CVT vs AT Konvensional, Mana yang Lebih Awet dan Ramah di Kantong?

Ilustrasi: CVT mobil. (RianAlfianto/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi: CVT mobil. (RianAlfianto/JawaPos.com)

JawaPos.com - Mobil bertransmisi otomatis semakin menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia karena menawarkan kenyamanan saat berkendara, terutama di tengah kemacetan. Namun, tidak semua transmisi otomatis memiliki karakter dan biaya perawatan yang sama.

Dua jenis transmisi otomatis yang paling banyak digunakan saat ini adalah Continuously Variable Transmission (CVT) dan Automatic Transmission (AT) konvensional. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing, tetapi bagaimana jika dilihat dari sisi biaya perawatan? Berikut penjelasannya.

Apa Perbedaan CVT dan AT Konvensional?

CVT menggunakan sabuk baja (steel belt) dan pulley untuk menghasilkan perpindahan rasio gigi secara halus tanpa perpindahan gigi yang terasa.

Sementara itu, transmisi otomatis konvensional bekerja menggunakan planetary gear set dan torque converter sehingga perpindahan giginya terjadi secara bertahap sesuai rasio yang tersedia.

Karena konstruksinya berbeda, kebutuhan perawatan keduanya juga tidak sama.

Biaya Perawatan Rutin CVT Umumnya Lebih Murah

Dalam penggunaan normal, biaya servis berkala CVT biasanya lebih ringan karena perawatannya relatif sederhana.

Perawatan yang paling penting meliputi mengganti oli CVT sesuai jadwal, memeriksa kondisi filter oli transmisi, membersihkan sistem pendingin oli bila diperlukan.

Jika dilakukan secara rutin sesuai rekomendasi pabrikan, umur CVT bisa bertahan hingga ratusan ribu kilometer.

Biaya Perbaikan CVT Bisa Lebih Mahal

Meski servis rutinnya relatif terjangkau, biaya akan meningkat jika terjadi kerusakan pada komponen utama. Beberapa komponen yang memiliki harga cukup tinggi antara lain: Steel belt, Pulley primer dan sekunder, Valve body serta Modul kontrol transmisi.

Kerusakan umumnya terjadi akibat terlambat mengganti oli, sering membawa beban berlebih, atau gaya berkendara yang agresif.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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