Jangan Tunggu Mobil Mogok, Ini 4 Manfaat Tune Up Penting

Ilustrasi servis rutin mobil. (Dony/JawaPos.com).
JawaPos.com - Banyak pemilik mobil hanya membawa kendaraannya ke bengkel saat muncul masalah, seperti mesin terasa berat, konsumsi bensin boros, atau muncul suara-suara yang tidak biasa. Padahal, menunggu gejala kerusakan muncul justru bisa membuat biaya perbaikan membengkak.
Salah satu langkah perawatan yang sering dianggap sepele namun memiliki peran penting adalah tune up. Proses ini bertujuan memastikan seluruh sistem mesin bekerja optimal sehingga performa kendaraan tetap terjaga.
Berikut 4 manfaat yang bisa kamu rasakan jika rutin melakukan tune up sesuai jadwal seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!
1. Performa Mesin Kembali Optimal
Seiring penggunaan, komponen mesin akan mengalami penurunan kinerja akibat penumpukan kotoran dan proses pembakaran yang terjadi terus-menerus.
Akibatnya, tenaga kendaraan terasa berkurang, akselerasi tidak secepat biasanya, atau mobil terasa kurang bertenaga saat melintasi tanjakan.
Melalui tune up, berbagai komponen penting akan diperiksa dan disetel ulang agar bekerja sesuai standar.
Pembersihan ruang bakar, pengecekan sistem pengapian, hingga penyesuaian suplai udara dan bahan bakar dapat membantu mengembalikan performa mesin sehingga mobil terasa lebih responsif dan nyaman dikendarai.
2. Konsumsi Bahan Bakar Lebih Efisien
Mesin yang tidak berada dalam kondisi optimal membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk menghasilkan tenaga yang sama. Hal ini sering terjadi akibat busi yang mulai aus, filter udara yang kotor, atau sistem bahan bakar yang tidak bekerja secara maksimal.
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