Changan Siapkan Deepal S05 REEV untuk Pasar Indonesia, Jarak Tempuh Jauh

JawaPos.com - Changan Indonesia memperkenalkan Deepal S05 REEV untuk pertama kalinya di Indonesia. Model ini menjadi salah satu dari tiga produk baru yang akan dibawa Changan ke pasar Tanah Air sepanjang 2026.

Kehadiran Deepal S05 REEV menandai langkah baru Changan dalam memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi di Indonesia, sekaligus memperkenalkan teknologi Range Extender Electric Vehicle (REEV) yang masih tergolong baru di pasar otomotif nasional.

Jawab Kekhawatiran Soal Jarak Tempuh

Deepal S05 REEV dirancang untuk konsumen yang ingin merasakan pengalaman berkendara mobil listrik, namun tetap membutuhkan fleksibilitas lebih untuk penggunaan sehari-hari.

Berbeda dengan mobil listrik murni, sistem REEV memungkinkan kendaraan tetap digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik, sementara mesin bensin berfungsi sebagai generator untuk menjaga suplai daya baterai.

Pendekatan ini ditujukan untuk mengurangi kekhawatiran soal jarak tempuh, terutama di tengah infrastruktur pengisian daya yang masih berkembang.

Jadi Bagian Ekspansi Changan di Indonesia

CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengatakan kehadiran Deepal S05 REEV merupakan bagian dari strategi ekspansi produk Changan sepanjang 2026.

Setelah sebelumnya menghadirkan Changan Lumin dan Deepal S07, perusahaan menargetkan akan memperkenalkan tiga model baru lagi hingga akhir tahun.

Tampil Modern dan Premium

Dari sisi desain, Deepal S05 REEV mengusung filosofi “Symbiotic Aesthetics” dan telah meraih iF Design Award 2025.

SUV ini tampil dengan desain modern yang menonjolkan garis bodi tegas, lampu LED ramping, frameless doors, dan electric door handles, yang memberi kesan premium sekaligus futuristis.

Secara dimensi, Deepal S05 REEV memiliki panjang 4.620 mm, lebar 1.900 mm, tinggi 1.600 mm, serta jarak sumbu roda 2.880 mm. Mobil ini juga menggunakan velg 18 inci yang memperkuat kesan sporty.