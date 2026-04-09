Changan Siapkan Deepal S05 REEV untuk Pasar Indonesia, Jarak Tempuh Jauh

Deepal S05 REEV untuk pertama kalinya di Indonesia diperkenalkan Changan. (Istimewa)
JawaPos.com - Changan Indonesia memperkenalkan Deepal S05 REEV untuk pertama kalinya di Indonesia. Model ini menjadi salah satu dari tiga produk baru yang akan dibawa Changan ke pasar Tanah Air sepanjang 2026.
Kehadiran Deepal S05 REEV menandai langkah baru Changan dalam memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi di Indonesia, sekaligus memperkenalkan teknologi Range Extender Electric Vehicle (REEV) yang masih tergolong baru di pasar otomotif nasional.
Jawab Kekhawatiran Soal Jarak Tempuh
Deepal S05 REEV dirancang untuk konsumen yang ingin merasakan pengalaman berkendara mobil listrik, namun tetap membutuhkan fleksibilitas lebih untuk penggunaan sehari-hari.
Berbeda dengan mobil listrik murni, sistem REEV memungkinkan kendaraan tetap digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik, sementara mesin bensin berfungsi sebagai generator untuk menjaga suplai daya baterai.
Pendekatan ini ditujukan untuk mengurangi kekhawatiran soal jarak tempuh, terutama di tengah infrastruktur pengisian daya yang masih berkembang.
Jadi Bagian Ekspansi Changan di Indonesia
CEO Changan Indonesia, Setiawan Surya, mengatakan kehadiran Deepal S05 REEV merupakan bagian dari strategi ekspansi produk Changan sepanjang 2026.
Setelah sebelumnya menghadirkan Changan Lumin dan Deepal S07, perusahaan menargetkan akan memperkenalkan tiga model baru lagi hingga akhir tahun.
Tampil Modern dan Premium
Dari sisi desain, Deepal S05 REEV mengusung filosofi “Symbiotic Aesthetics” dan telah meraih iF Design Award 2025.
SUV ini tampil dengan desain modern yang menonjolkan garis bodi tegas, lampu LED ramping, frameless doors, dan electric door handles, yang memberi kesan premium sekaligus futuristis.
Secara dimensi, Deepal S05 REEV memiliki panjang 4.620 mm, lebar 1.900 mm, tinggi 1.600 mm, serta jarak sumbu roda 2.880 mm. Mobil ini juga menggunakan velg 18 inci yang memperkuat kesan sporty.
Fokus pada Efisiensi dan Aerodinamika
Selain desain, Changan juga menekankan aspek efisiensi pada Deepal S05 REEV. Bagian belakang kendaraan dirancang dengan bumper dan diffuser fungsional untuk membantu meningkatkan aerodinamika.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven