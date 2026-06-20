Daihatsu Perkuat Pangsa Pasar, Raih Market Share 17,4 Persen pada Mei 2026

JawaPos.com - Daihatsu mencatatkan kinerja positif di pasar otomotif nasional sepanjang Mei 2026 dengan peningkatan penjualan ritel sekaligus pertumbuhan pangsa pasar.

Berdasarkan data penjualan retail, Daihatsu berhasil menjual 12.531 unit kendaraan pada Mei 2026, meningkat 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Seiring kenaikan tersebut, pangsa pasar perusahaan turut meningkat hingga mencapai 17,4 persen.

"Peningkatan market share ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan produk dan layanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia, mulai dari wilayah urban hingga rural yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan pasar Daihatsu,” ujar Sri Agung Handayani, Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor.

Menariknya, hampir seluruh kendaraan Daihatsu yang dipasarkan di Indonesia, atau sekitar 99 persen, merupakan hasil produksi dalam negeri. Hal ini sekaligus menunjukkan peran aktif perusahaan dalam mendukung perkembangan industri otomotif nasional.

Selain mencatat pertumbuhan penjualan, Daihatsu juga berhasil menjadi pemimpin pasar pada segmen kendaraan dengan rentang harga hingga Rp300 juta. Keberhasilan ini diklaim didukung oleh strategi perusahaan dalam menawarkan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Hingga Mei 2026, penjualan Daihatsu masih didominasi oleh kendaraan komersial dan kendaraan penumpang yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Gran Max Series tetap menjadi andalan di kalangan pelaku usaha, sementara model LCGC seperti Sigra dan Ayla terus memberikan kontribusi besar terhadap total penjualan perusahaan.