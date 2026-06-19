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Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.26 WIB

Suzuki Tebar Teaser SUV Baru, Publik Langsung Menebak XL7 Generasi Terbaru

Suzuki lempar teaser penggoda untuk mobil barunya. (Istimewa) - Image

Suzuki lempar teaser penggoda untuk mobil barunya. (Istimewa)

JawaPos.com - Suzuki Indonesia mulai memancing rasa penasaran publik jelang GIIAS 2026. Melalui unggahan teaser terbaru di media sosial, pabrikan asal Jepang tersebut memberi sinyal kuat akan menghadirkan SUV baru dalam waktu dekat.

Meski belum mengungkap identitas model yang dimaksud, siluet kendaraan dan slogan "The SUV Redefined" langsung memunculkan berbagai spekulasi di kalangan pecinta otomotif.

Seperti yang terjadi saat ini bahwa persaingan segmen SUV di Indonesia tampaknya akan semakin panas dalam waktu dekat.

Suzuki Indonesia baru saja mengunggah sebuah teaser misterius yang mengindikasikan kehadiran model SUV baru untuk pasar Tanah Air.

Unggahan tersebut menampilkan siluet bagian depan kendaraan yang masih disamarkan. Meski detailnya belum terlihat jelas, desain lampu utama yang ramping dengan pola LED modern berhasil menarik perhatian warganet dan pengamat otomotif.

Tidak hanya itu, Suzuki juga menyertakan tulisan "The SUV Redefined" yang secara harfiah berarti "definisi baru SUV".

Kalimat tersebut mengisyaratkan bahwa kendaraan yang akan diperkenalkan nantinya membawa pendekatan berbeda dibanding model SUV Suzuki yang sudah beredar saat ini.

Dalam unggahan yang sama, Suzuki menuliskan pesan singkat yang semakin mengundang rasa penasaran.

"Sebuah babak baru akan segera dimulai. Apakah Anda siap menyambutnya bersama kami?"

Kalimat tersebut langsung memicu berbagai spekulasi mengenai produk apa yang sedang dipersiapkan Suzuki untuk pasar Indonesia.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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