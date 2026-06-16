Bocoran Interior DFSK E5 Plus Sebelum Meluncur di GIIAS 2026, Siap Ganggu Dominasi Wuling dan BYD

DFSK E5 Plus yang akan segera diluncurkan. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Tren kendaraan elektrifikasi di Indonesia terus berkembang. Jika sebelumnya pasar didominasi mobil hybrid konvensional dan mobil listrik murni, kini segmen Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) mulai menjadi arena persaingan baru bagi para pabrikan otomotif.
Melihat peluang tersebut, PT Sokonindo Automobile selaku Agen Pemegang Merek (APM) DFSK di Indonesia bersiap meluncurkan produk terbarunya, DFSK E5 Plus.
Model ini akan menjadi senjata baru DFSK untuk bersaing di pasar SUV PHEV yang kini semakin ramai di Indonesia.
Meski spesifikasi lengkapnya belum diumumkan secara resmi, sejumlah informasi mengenai DFSK E5 Plus sudah mulai terungkap melalui laman resmi perusahaan.
SUV elektrifikasi ini hadir dengan dimensi yang cukup besar, yakni panjang 4.760 mm, lebar 1.865 mm, tinggi 1.710 mm, serta jarak sumbu roda mencapai 2.785 mm.
Dengan ukuran tersebut, DFSK E5 Plus masuk ke segmen medium SUV dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan keluarga Indonesia yang menginginkan kendaraan lapang sekaligus efisien.
Salah satu daya tarik utama mobil ini adalah konfigurasi kabin 5+2 yang memungkinkan kapasitas hingga tujuh penumpang. Selain itu, DFSK juga mengklaim E5 Plus memiliki ruang bagasi yang besar dengan kapasitas mencapai 720 liter, memberikan fleksibilitas lebih untuk kebutuhan perjalanan keluarga maupun aktivitas harian.
Di sektor teknologi, DFSK E5 Plus dibekali sejumlah fitur modern yang saat ini menjadi kebutuhan konsumen. Beberapa di antaranya adalah layar sentuh berukuran 15,6 inci sebagai pusat hiburan dan pengaturan kendaraan, sistem kamera 540 derajat untuk membantu visibilitas saat parkir maupun bermanuver, serta berbagai fitur keselamatan berbasis teknologi bantuan pengemudi (ADAS).
Pihak DFSK memang belum membuka secara resmi tampilan interior, namun bila di lihat dari foto yang diambil penulis dari luar kabin terlihat tampilan premium dengan bahan yang mumpuni.
Chief Operating Officer (COO) PT Sokonindo Automobile, Franz Wang, mengatakan bahwa DFSK E5 Plus telah melalui proses penyesuaian agar sesuai dengan karakteristik konsumen dan kondisi jalan di Indonesia.
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