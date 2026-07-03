Jangan Tunggu Asap Keluar! Simak 6 Cara Mencegah Mesin Mobil Overheat

JawaPos.com - Mesin mobil yang mengalami overheat bukan hanya membuat perjalanan terganggu, tetapi juga bisa memicu kerusakan serius pada berbagai komponen. Jika dibiarkan, biaya perbaikannya pun bisa menguras kantong karena melibatkan sistem pendingin hingga mesin.

Kabar baiknya, kondisi tersebut sebenarnya bisa dicegah dengan perawatan sederhana yang dilakukan secara rutin. Mulai dari mengecek radiator hingga memastikan kondisi oli tetap prima, berikut 6 langkah yang bisa dilakukan agar mesin mobil tetap bekerja pada suhu ideal seperti dirangkum dari laman Suzuki Indonesia!

1. Cek Kondisi Upper Tank dan Lower Tank Radiator Luangkan waktu untuk memeriksa upper tank dan lower tank radiator, terutama jika komponen tersebut berbahan plastik. Paparan panas mesin secara terus-menerus dapat membuatnya retak atau getas. Jika terjadi kebocoran, cairan pendingin akan berkurang dan kemampuan radiator menjaga suhu mesin pun menurun.

2. Pastikan Selang dan Tutup Radiator Masih Layak Selang radiator yang sudah mengeras atau kehilangan kelenturannya sebaiknya segera diganti karena berisiko bocor saat bekerja di bawah tekanan tinggi. Selain itu, periksa juga kondisi karet pada tutup radiator. Bila sudah aus atau mengeras, tekanan di dalam sistem pendingin tidak akan terjaga dengan baik sehingga cairan pendingin bisa keluar tidak sebagaimana mestinya.