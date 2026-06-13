5 Cara Naik Transportasi Umum ke dari Berbagai Wilayah di Jakarta ke PIM

JawaPos.com - Pondok Indah Mall (PIM) menjadi salah satu pusat perbelanjaan dan gaya hidup paling populer di Jakarta Selatan. Banyak pengunjung yang masih bertanya, bagaimana cara menuju PIM dengan transportasi umum?

Kabar baiknya, akses ke kawasan mal ini sangat mudah karena terhubung dengan jaringan Transjakarta, MRT, hingga KRL Commuter Line.

Baik berangkat dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, maupun kota penyangga seperti Bogor, Depok, dan Bekasi, tersedia berbagai pilihan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau untuk mencapai Pondok Indah Mall.

Berikut lima rute transportasi umum menuju Pondok Indah Mall yang bisa menjadi pilihan sesuai titik keberangkatan Anda.

1. Transjakarta Koridor 8, Pilihan Paling Praktis dari Jakarta Pusat dan Barat Bagi warga Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Transjakarta Koridor 8 rute Harmoni–Lebak Bulus menjadi salah satu pilihan paling mudah.

Penumpang cukup naik bus Transjakarta Koridor 8 dan turun di Halte Pondok Indah 1 atau Halte Pondok Indah 2. Dari halte tersebut, pengunjung dapat langsung menuju area mal melalui jembatan penyeberangan atau fasilitas SkyWalk yang terhubung dengan kawasan PIM.