5 Cara Naik Transportasi Umum ke dari Berbagai Wilayah di Jakarta ke PIM

Ilustasi Bus Transjakarta. (istimewa)
JawaPos.com - Pondok Indah Mall (PIM) menjadi salah satu pusat perbelanjaan dan gaya hidup paling populer di Jakarta Selatan. Banyak pengunjung yang masih bertanya, bagaimana cara menuju PIM dengan transportasi umum?
Kabar baiknya, akses ke kawasan mal ini sangat mudah karena terhubung dengan jaringan Transjakarta, MRT, hingga KRL Commuter Line.
Baik berangkat dari Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, maupun kota penyangga seperti Bogor, Depok, dan Bekasi, tersedia berbagai pilihan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau untuk mencapai Pondok Indah Mall.
Berikut lima rute transportasi umum menuju Pondok Indah Mall yang bisa menjadi pilihan sesuai titik keberangkatan Anda.
Bagi warga Jakarta Pusat dan Jakarta Barat, Transjakarta Koridor 8 rute Harmoni–Lebak Bulus menjadi salah satu pilihan paling mudah.
Penumpang cukup naik bus Transjakarta Koridor 8 dan turun di Halte Pondok Indah 1 atau Halte Pondok Indah 2. Dari halte tersebut, pengunjung dapat langsung menuju area mal melalui jembatan penyeberangan atau fasilitas SkyWalk yang terhubung dengan kawasan PIM.
Rute ini cocok bagi mereka yang ingin perjalanan langsung tanpa banyak transit.
Prediksi Skor Korea Selatan vs Republik Ceko di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Bisa Pecahkan Rekor
Prediksi Skor Kanada vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: Alphonso Davies Diragukan Tampil!
Prediksi Skor Meksiko vs Afrika Selatan Grup A Piala Dunia 2026: El Tri Diunggulkan Menang di Laga Pembuka!
Beredar Kabar Komedian Bolot Meninggal Dunia, Begini Faktanya
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Prediksi Duel Seru Korea Selatan vs Ceko, Son Heung-min Jadi Kunci!
Prediksi Susunan Pemain Korsel vs Republik Ceko: Son Heung-min Tegaskan Siap Bantu Taegeuk Warrior Menang!
Daftar Pemain Amerika Serikat dan Paraguay di Grup D Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Prediksi Kanada vs Bosnia di Piala Dunia 2026: Tuan Rumah Dibayangi Ancaman Kuda Hitam dari Eropa