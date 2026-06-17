Sering Diabaikan, 9 Cara Spesifik Ini Digunakan Pria Manipulatif untuk Menjebak Anda

JawaPos.com - Hubungan asmara yang sehat seharusnya didasari oleh keterbukaan, rasa hormat, dan komitmen yang setara.

Namun, dalam realitasnya, banyak perempuan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat tanpa mereka sadari.

Rasa bingung, cemas, dan penurunan rasa percaya diri sering kali dianggap sebagai masalah pribadi, padahal hal tersebut bisa jadi merupakan dampak dari manipulasi psikologis yang terstruktur.

Seorang pria yang memiliki kecenderungan manipulatif sering kali menggunakan taktik terselubung untuk mempertahankan kendali dan kekuasaan atas pasangannya.

Secara ilmiah, perilaku ini erat kaitannya dengan dark triad (tiga sifat kepribadian gelap) yang meliputi narsisme, machiavellianisme, dan psikopati.

Individu dengan sifat dark tetrad atau triad memiliki penerimaan yang sangat tinggi terhadap taktik manipulasi emosional di dalam hubungan intim untuk mendominasi pasangannya secara sepihak.

Taktik ini bekerja secara perlahan dan halus, sehingga korban sering kali mengabaikan tanda-tandanya hingga mereka terjebak terlalu dalam.

Melansir dari laman YourTango pada Rabu (17/06), berikut adalah 9 cara spesifik yang sering diabaikan yang digunakan oleh pria manipulatif untuk menjebak pasangannya.

1. Sengaja menghindari komitmen (non committal)