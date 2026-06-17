Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Cicilia Margarettha
Kamis, 18 Juni 2026 | 00.39 WIB

Sering Diabaikan, 9 Cara Spesifik Ini Digunakan Pria Manipulatif untuk Menjebak Anda

Ilustrasi manipulasi psikologis dalam hubungan asmara (Pexels) - Image

Ilustrasi manipulasi psikologis dalam hubungan asmara (Pexels)

JawaPos.com - Hubungan asmara yang sehat seharusnya didasari oleh keterbukaan, rasa hormat, dan komitmen yang setara.

Namun, dalam realitasnya, banyak perempuan terjebak dalam hubungan yang tidak sehat tanpa mereka sadari.

Rasa bingung, cemas, dan penurunan rasa percaya diri sering kali dianggap sebagai masalah pribadi, padahal hal tersebut bisa jadi merupakan dampak dari manipulasi psikologis yang terstruktur.

Seorang pria yang memiliki kecenderungan manipulatif sering kali menggunakan taktik terselubung untuk mempertahankan kendali dan kekuasaan atas pasangannya.

Secara ilmiah, perilaku ini erat kaitannya dengan dark triad (tiga sifat kepribadian gelap) yang meliputi narsisme, machiavellianisme, dan psikopati.

Individu dengan sifat dark tetrad atau triad memiliki penerimaan yang sangat tinggi terhadap taktik manipulasi emosional di dalam hubungan intim untuk mendominasi pasangannya secara sepihak.

Taktik ini bekerja secara perlahan dan halus, sehingga korban sering kali mengabaikan tanda-tandanya hingga mereka terjebak terlalu dalam.

Melansir dari laman YourTango pada Rabu (17/06), berikut adalah 9 cara spesifik yang sering diabaikan yang digunakan oleh pria manipulatif untuk menjebak pasangannya.

1. Sengaja menghindari komitmen (non committal)

Pria manipulatif akan melakukan segala cara agar tidak terikat dalam komitmen yang jelas, mungkin menemui pasangan secara intens selama beberapa minggu, lalu tiba-tiba menghilang tanpa kabar.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
11 Cara Perempuan Cerdas Berhenti People Pleaser Seiring Usia Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

11 Cara Perempuan Cerdas Berhenti People Pleaser Seiring Usia Menurut Psikologi

Rabu, 17 Juni 2026 | 16.27 WIB

11 Kecakapan Orang Telah Dewasa yang Sulit Dikuasai Orang Belum Dewasa Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

11 Kecakapan Orang Telah Dewasa yang Sulit Dikuasai Orang Belum Dewasa Menurut Psikologi

Rabu, 17 Juni 2026 | 16.22 WIB

11 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Akan Kaya dan Sukses serta Mindsetnya Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

11 Perilaku yang Menunjukkan Seseorang Akan Kaya dan Sukses serta Mindsetnya Menurut Psikologi

Rabu, 17 Juni 2026 | 16.16 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore