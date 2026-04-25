Terlihat Nekat dan Tidak Biasa! 11 Cara Tak Terduga Diam-Diam Membuka Jalan Kesuksesan Karier Tanpa Bergantung pada Kemampuan Teknis Semata

Terlihat "Nekat" dan Tidak Biasa, Inilah 11 Cara Tak Terduga yang Diam-Diam Membuka Jalan Kesuksesan Karier Tanpa Bergantung pada Kemampuan Teknis Semata
JawaPos.com - Di balik gemerlap dunia kerja yang terlihat rapi dan profesional, ada sisi lain yang jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak orang percaya bahwa kesuksesan hanya ditentukan oleh kerja keras, keterampilan, dan pengalaman.
Namun kenyataannya, ada faktor lain yang sering kali justru lebih menentukan—cara seseorang memposisikan diri, membangun persepsi, dan memainkan peran dalam lingkungan kerja.
Dilansir dari YourTango, seorang profesional pemasaran bernama Courtney Johnson mengungkapkan pengalaman pribadinya tentang bagaimana ia berhasil maju dalam karier dengan cara-cara yang dianggap “tidak biasa”, bahkan cenderung kontroversial.
Menariknya, hampir semua strategi tersebut tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan utamanya, melainkan lebih pada bagaimana ia membentuk citra dan kepercayaan diri di tempat kerja.
Berikut adalah 11 cara yang ia lakukan, yang secara tidak langsung membuka mata bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari jalur yang konvensional.
1. Menciptakan kesan sibuk untuk menunjukkan nilai diri
Dengan sengaja mengisi kalender dengan jadwal rapat, ia menciptakan persepsi bahwa waktunya sangat berharga. Di dunia kerja, kesibukan sering kali diartikan sebagai tanda bahwa seseorang dibutuhkan dan memiliki kontribusi besar.
2. Memanfaatkan penampilan untuk membangun persepsi
Hal sederhana seperti memakai kacamata, meskipun tidak dibutuhkan, ternyata bisa memengaruhi cara orang lain melihat seseorang. Kesan cerdas dan dapat dipercaya sering kali terbentuk dari hal-hal visual yang tampak sepele.
3. Membangun citra sebagai sosok berpengaruh sejak awal
Alih-alih menunggu diakui, ia lebih dulu memposisikan dirinya sebagai “pemikir” atau sosok yang memiliki pandangan penting. Prinsip “berpura-pura sampai berhasil” digunakan untuk membangun kepercayaan orang lain terhadap dirinya.
4. Menjadi mudah diingat melalui cerita unik
Dalam situasi seperti wawancara, ia memilih untuk menonjol dengan cerita yang tidak biasa agar meninggalkan kesan kuat. Meskipun cara ini kontroversial, intinya adalah pentingnya menjadi berbeda dan mudah diingat.
5. Mengandalkan inisiatif pribadi untuk terlihat kompeten
Daripada terus bertanya, ia memilih mencari jawaban sendiri agar terlihat mandiri. Sikap ini memberi kesan bahwa ia cepat belajar dan tidak bergantung pada orang lain.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!