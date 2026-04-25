Terlihat Nekat dan Tidak Biasa! 11 Cara Tak Terduga Diam-Diam Membuka Jalan Kesuksesan Karier Tanpa Bergantung pada Kemampuan Teknis Semata

JawaPos.com - Di balik gemerlap dunia kerja yang terlihat rapi dan profesional, ada sisi lain yang jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak orang percaya bahwa kesuksesan hanya ditentukan oleh kerja keras, keterampilan, dan pengalaman.

Namun kenyataannya, ada faktor lain yang sering kali justru lebih menentukan—cara seseorang memposisikan diri, membangun persepsi, dan memainkan peran dalam lingkungan kerja.

Dilansir dari YourTango, seorang profesional pemasaran bernama Courtney Johnson mengungkapkan pengalaman pribadinya tentang bagaimana ia berhasil maju dalam karier dengan cara-cara yang dianggap “tidak biasa”, bahkan cenderung kontroversial.

Menariknya, hampir semua strategi tersebut tidak berkaitan langsung dengan pekerjaan utamanya, melainkan lebih pada bagaimana ia membentuk citra dan kepercayaan diri di tempat kerja.

Berikut adalah 11 cara yang ia lakukan, yang secara tidak langsung membuka mata bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari jalur yang konvensional.

1. Menciptakan kesan sibuk untuk menunjukkan nilai diri

Dengan sengaja mengisi kalender dengan jadwal rapat, ia menciptakan persepsi bahwa waktunya sangat berharga. Di dunia kerja, kesibukan sering kali diartikan sebagai tanda bahwa seseorang dibutuhkan dan memiliki kontribusi besar.

2. Memanfaatkan penampilan untuk membangun persepsi

Hal sederhana seperti memakai kacamata, meskipun tidak dibutuhkan, ternyata bisa memengaruhi cara orang lain melihat seseorang. Kesan cerdas dan dapat dipercaya sering kali terbentuk dari hal-hal visual yang tampak sepele.

3. Membangun citra sebagai sosok berpengaruh sejak awal

Alih-alih menunggu diakui, ia lebih dulu memposisikan dirinya sebagai “pemikir” atau sosok yang memiliki pandangan penting. Prinsip “berpura-pura sampai berhasil” digunakan untuk membangun kepercayaan orang lain terhadap dirinya.

4. Menjadi mudah diingat melalui cerita unik

Dalam situasi seperti wawancara, ia memilih untuk menonjol dengan cerita yang tidak biasa agar meninggalkan kesan kuat. Meskipun cara ini kontroversial, intinya adalah pentingnya menjadi berbeda dan mudah diingat.