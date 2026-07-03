VF MPV 7 Andalkan Kabin Lapang untuk Bidik Segmen MPV Keluarga di Indonesia

JawaPos.com - Berkendara bersama keluarga tentu harus mengedepankan kenyamanan sepanjang perjalanan.
Ruang kabin yang lapang, kapasitas angkut yang fleksibel, hingga teknologi yang memudahkan aktivitas menjadi pertimbangan utama masyarakat saat memilih kendaraan, terutama di segmen Multi Purpose Vehicle (MPV) yang masih menjadi favorit di Indonesia.
"Konsumen Indonesia mencari kendaraan yang mampu mengakomodasi kebutuhan mobilitas keluarga dengan nyaman," ujar Market CEO VinFast Indonesia Antonio Zara.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, VinFast menghadirkan VF MPV 7, MPV listrik tujuh penumpang yang dirancang untuk menghadirkan ruang kabin lega, teknologi modern, dan pengalaman berkendara yang praktis.
VF MPV 7 mengusung konsep "Jalani Hidup Lebih Lega" dengan menawarkan dimensi panjang 4.740 mm, lebar 1.872 mm, tinggi sekitar 1.734 mm, serta wheelbase 2.840 mm. Ukuran tersebut memberikan ruang yang lapang bagi seluruh penumpang, termasuk di baris ketiga yang selama ini menjadi perhatian utama pada kendaraan keluarga.
Tata letak kabin dirancang agar penumpang tetap memperoleh ruang kepala (headroom) dan ruang kaki (legroom) yang nyaman, baik saat digunakan untuk mobilitas harian maupun perjalanan jarak jauh bersama keluarga.
Sisi fungsional juga menjadi perhatian. Bagasi VF MPV 7 memiliki kapasitas hingga 606 liter ketika bangku baris ketiga dilipat. Ruang penyimpanan tersebut dapat diperluas menjadi sekitar 1.240 liter setelah bangku baris kedua dan ketiga dilipat rata sehingga mampu membawa berbagai perlengkapan, mulai dari barang belanja, perlengkapan anak, hingga kebutuhan liburan akhir pekan.
Kenyamanan di dalam kabin didukung sistem pendingin udara yang menjangkau hingga baris ketiga. Selain itu, tersedia layar infotainment berukuran 10,1 inci yang terintegrasi dengan ekosistem digital VinFast untuk memudahkan akses berbagai fitur selama perjalanan.
Berdasarkan data GAIKINDO, segmen MPV masih menjadi kontributor terbesar di pasar otomotif nasional. Kondisi tersebut menunjukkan kendaraan keluarga tetap menjadi pilihan utama masyarakat, termasuk ketika tren elektrifikasi mulai berkembang.
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