Chery Q Kantongi 3.000 Pre-Book dalam Sebulan, Compact EV Ini Makin Diminati

Chery Q resmi diperkenalkan. (Nanda/JawaPos.com)
JawaPos.com - Minat masyarakat terhadap mobil listrik kompak terus menunjukkan tren positif. Hal ini tercermin dari pencapaian Chery Q yang membukukan lebih dari 3.000 pemesanan awal (pre-book) hanya dalam waktu sekitar satu bulan sejak program dibuka pada 18 Mei 2026.
Angka tersebut menjadi sinyal meningkatnya ketertarikan konsumen terhadap kendaraan listrik yang menawarkan kombinasi teknologi, fitur keselamatan, serta kepraktisan untuk mobilitas sehari-hari.
PT Chery Sales Indonesia (CSI) mencatat minat konsumen terhadap mobil listrik Chery Q terus meningkat. Periode pre-booking sendiri masih berlangsung hingga 15 Juli 2026.
Capaian tersebut menjadi indikasi awal tingginya perhatian pasar terhadap segmen compact electric vehicle (EV) yang kini semakin diminati konsumen di Indonesia.
Salah satu faktor yang dinilai menarik perhatian calon pembeli adalah kombinasi spesifikasi dan teknologi yang ditawarkan Chery Q.
Mobil listrik kompak ini dibekali daya jelajah hingga 400 kilometer, didukung 20 fitur Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), sistem smart cockpit, serta berbagai ruang penyimpanan yang dirancang untuk menunjang kebutuhan mobilitas sehari-hari.
Vice Country Director Chery Business Unit, Budi Darmawan Jantania, mengatakan tingginya angka pemesanan awal menunjukkan semakin besarnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik yang mampu memenuhi kebutuhan mobilitas perkotaan.
Menurutnya, konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan efisiensi kendaraan listrik, tetapi juga memperhatikan aspek kenyamanan, teknologi keselamatan, serta fitur-fitur yang mendukung aktivitas harian.
"Capaian ini menjadi indikator bahwa konsumen semakin mempertimbangkan kendaraan listrik yang praktis, memiliki fitur keselamatan yang lengkap, serta sesuai dengan kebutuhan mobilitas modern. Respons positif tersebut juga menjadi dorongan bagi kami untuk terus menghadirkan produk yang relevan dengan perkembangan pasar kendaraan listrik di Indonesia," ujar Budi Darmawan Jantania.
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