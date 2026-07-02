Berkendara Adaptif di Berbagai Kondisi dengan Drive Mode Hyundai New CRETA

JawaPos.com – Kebutuhan pengemudi dalam setiap perjalanan tidak selalu sama. Saat menghadapi kemacetan perkotaan, efisiensi bahan bakar menjadi prioritas. Namun ketika melakukan perjalanan bersama keluarga, kenyamanan berkendara lebih diutamakan. Di sisi lain, medan menanjak atau jalan yang menantang membutuhkan performa kendaraan yang lebih responsif. Karena itu, kemampuan sebuah kendaraan untuk menyesuaikan diri dengan beragam kondisi jalan menjadi nilai tambah yang semakin diperhatikan konsumen.

Menjawab kebutuhan tersebut, Hyundai membekali New CRETA dengan fitur Drive Mode yang dapat diatur melalui Drive Mode Knob di dalam kabin. Fitur ini memungkinkan karakter kendaraan disesuaikan dengan kebutuhan pengemudi, sehingga pengalaman berkendara menjadi lebih fleksibel dalam berbagai situasi.

Empat Pilihan Drive Mode untuk Berbagai Kebutuhan

New CRETA menawarkan empat pilihan Drive Mode yang dirancang untuk mendukung beragam gaya dan kondisi berkendara.

Mode Eco ditujukan bagi pengemudi yang mengedepankan efisiensi bahan bakar dalam aktivitas sehari-hari. Pengaturan respons akselerasi yang lebih halus serta putaran mesin yang dijaga tetap rendah membantu mengoptimalkan konsumsi bahan bakar, baik saat melintasi kemacetan maupun ketika melaju stabil di jalan tol.

Sementara itu, mode Normal memberikan keseimbangan antara performa dan efisiensi. Karakter berkendara yang lebih seimbang membuat mode ini cocok digunakan dalam berbagai aktivitas harian, mulai dari perjalanan rutin hingga perjalanan keluarga.

Untuk kondisi yang membutuhkan tenaga lebih responsif, mode Sport hadir dengan karakter berkendara yang lebih agresif. Respons pedal gas menjadi lebih cepat sehingga membantu pengemudi saat menghadapi tanjakan, menyalip kendaraan lain, atau melintasi jalan yang membutuhkan akselerasi lebih sigap.

Adapun mode Smart dirancang bagi pengemudi yang sering menghadapi perubahan kondisi jalan dalam satu perjalanan. Sistem ini dapat menyesuaikan karakter kendaraan secara otomatis berdasarkan gaya berkendara secara real-time. Saat berkendara santai, sistem bekerja lebih efisien, namun akan meningkatkan respons kendaraan ketika diperlukan akselerasi yang lebih cepat.

Dukungan Kendali di Berbagai Medan

Kemampuan adaptif New CRETA tidak hanya terbatas pada jalan beraspal. Kendaraan ini juga dilengkapi Traction Control Mode yang menyediakan tiga pilihan pengaturan sesuai kondisi permukaan jalan, yaitu Snow untuk jalan licin, Mud untuk medan berlumpur, dan Sand untuk medan berpasir.