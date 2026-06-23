Hyundai New CRETA Andalkan Kenyamanan dan Kemudahan Pengoperasian Fitur

Power Tailgate Hyundai New CRETA memudahkan akses bagasi tanpa perlu tenaga ekstra. (Istimewa)
JawaPos.com - Persaingan di segmen SUV kompak dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pergeseran fokus. Jika sebelumnya konsumen banyak menitikberatkan pada desain dan performa mesin, kini aspek kenyamanan kabin, kemudahan penggunaan, serta teknologi keselamatan menjadi faktor yang semakin dominan dalam proses pengambilan keputusan.
Perubahan ini mendorong banyak produsen menghadirkan fitur yang sebelumnya identik dengan kendaraan di segmen lebih tinggi ke kelas SUV kompak.
Salah satu model yang mengadopsi pendekatan tersebut adalah Hyundai New CRETA, yang membawa sejumlah fitur kenyamanan kabin seperti konfigurasi kursi belakang 60:40 serta fitur ventilasi pada jok depan di varian tertentu.
Di sisi kabin, model ini juga dilengkapi perangkat penyaring udara serta sunroof panoramik yang kini semakin umum ditemukan pada SUV perkotaan. Elemen-elemen tersebut menjadi bagian dari tren peningkatan fitur kenyamanan di segmen ini.
Untuk aspek antarmuka dan hiburan, SUV ini menggunakan tampilan terintegrasi yang menggabungkan panel instrumen digital dan layar infotainment. Sistem audio juga disematkan dengan konfigurasi beberapa speaker di dalam kabin.
Dari sisi dinamika berkendara, tersedia beberapa mode seperti Eco, Normal, Sport, dan Smart yang memungkinkan penyesuaian karakter kendaraan sesuai kondisi jalan.
Pada aspek keselamatan, model ini dibekali paket fitur bantuan pengemudi berbasis kamera dan sensor yang mencakup pemantauan area sekitar kendaraan hingga bantuan deteksi titik buta saat berpindah jalur.
Sejalan dengan itu, tren SUV kompak saat ini juga menunjukkan peningkatan adopsi sistem bantuan pengemudi atau Advanced Driver Assistance System (ADAS) di berbagai model.
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