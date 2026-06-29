Mitsubishi Pajero Terbaru Siap Debut Global, Andalkan Multi Meter untuk Petualangan Lebih Aman

JawaPos.com - Mitsubishi Motors memastikan Pajero generasi terbaru siap menjalani debut global pada musim gugur tahun ini. SUV legendaris tersebut hadir dengan peningkatan teknologi yang dirancang untuk memberikan performa off-road optimal sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan pengemudi di berbagai kondisi jalan.

Kabar dari Mitsubishi global disebutkan, salah satu fitur baru yang menjadi sorotan adalah Multi Meter, panel instrumen digital yang mengusung konsep triple meter sebagai penghormatan terhadap fitur ikonik yang pernah digunakan pada generasi Pajero sebelumnya.

Tampilkan Informasi Off-Road Secara Real-Time Fitur Multi Meter dirancang untuk membantu pengemudi saat melintasi berbagai medan. Layar digital ini mampu menampilkan beragam informasi penting secara real-time, seperti ketinggian lokasi, arah kompas, suhu luar, sudut kemiringan kendaraan (pitch dan roll), hingga distribusi torsi roda kiri dan kanan.

Data tersebut membantu pengemudi memantau kondisi kendaraan sekaligus menyesuaikan teknik berkendara ketika menghadapi medan yang menantang.

Siap Hadapi Beragam Medan Mitsubishi menyebut Pajero terbaru dikembangkan untuk menghadapi berbagai karakter jalan, mulai dari tanjakan curam, jalur pegunungan berliku, jalan hutan yang sempit, lintasan berbatu, hingga jalur berlumpur setelah hujan deras.

Dengan dukungan informasi kendaraan secara langsung melalui Multi Meter, pengemudi diharapkan dapat berkendara dengan lebih percaya diri sekaligus menjaga stabilitas kendaraan di berbagai situasi.

Melanjutkan DNA Pajero Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Mitsubishi Motors juga merilis video teaser bertajuk "The Pajero is ready to write its next chapter" melalui situs resmi model terbaru ini.

Video tersebut menampilkan evolusi fitur Multi Meter yang diwarisi dari generasi sebelumnya, sekaligus memperlihatkan karakter Pajero sebagai SUV yang siap menemani berbagai petualangan dan eksplorasi di medan ekstrem.