Mitsubishi Pajero Terbaru Siap Debut Global, Andalkan Multi Meter untuk Petualangan Lebih Aman

Teaser Mitsubishi yang akan meluncurkan Pajero generasi baru. (MMKSI)
JawaPos.com - Mitsubishi Motors memastikan Pajero generasi terbaru siap menjalani debut global pada musim gugur tahun ini. SUV legendaris tersebut hadir dengan peningkatan teknologi yang dirancang untuk memberikan performa off-road optimal sekaligus menjaga keamanan dan kenyamanan pengemudi di berbagai kondisi jalan.
Kabar dari Mitsubishi global disebutkan, salah satu fitur baru yang menjadi sorotan adalah Multi Meter, panel instrumen digital yang mengusung konsep triple meter sebagai penghormatan terhadap fitur ikonik yang pernah digunakan pada generasi Pajero sebelumnya.
Fitur Multi Meter dirancang untuk membantu pengemudi saat melintasi berbagai medan. Layar digital ini mampu menampilkan beragam informasi penting secara real-time, seperti ketinggian lokasi, arah kompas, suhu luar, sudut kemiringan kendaraan (pitch dan roll), hingga distribusi torsi roda kiri dan kanan.
Data tersebut membantu pengemudi memantau kondisi kendaraan sekaligus menyesuaikan teknik berkendara ketika menghadapi medan yang menantang.
Mitsubishi menyebut Pajero terbaru dikembangkan untuk menghadapi berbagai karakter jalan, mulai dari tanjakan curam, jalur pegunungan berliku, jalan hutan yang sempit, lintasan berbatu, hingga jalur berlumpur setelah hujan deras.
Dengan dukungan informasi kendaraan secara langsung melalui Multi Meter, pengemudi diharapkan dapat berkendara dengan lebih percaya diri sekaligus menjaga stabilitas kendaraan di berbagai situasi.
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, Mitsubishi Motors juga merilis video teaser bertajuk "The Pajero is ready to write its next chapter" melalui situs resmi model terbaru ini.
Video tersebut menampilkan evolusi fitur Multi Meter yang diwarisi dari generasi sebelumnya, sekaligus memperlihatkan karakter Pajero sebagai SUV yang siap menemani berbagai petualangan dan eksplorasi di medan ekstrem.
Kehadiran Pajero generasi terbaru menjadi salah satu peluncuran yang paling dinantikan, terutama oleh penggemar SUV yang menginginkan kombinasi ketangguhan, teknologi modern, serta kemampuan off-road yang tetap menjadi identitas utama model legendaris tersebut.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!