5 Fitur Praktis Mitsubishi Xforce yang Memudahkan Aktivitas Berkendara Harian

Interior mobil Mitsubishi Xforce pada pameran otomotif Indonesia International Motor Show (IIMS).
JawaPos.com - Mitsubishi Xforce hadir sebagai SUV kompak yang dirancang untuk kebutuhan mobilitas perkotaan modern. Selain desain sporty dan kabin nyaman, mobil ini juga dibekali berbagai fitur praktis yang membuat aktivitas berkendara jadi lebih mudah.
Dalam aktivitas berkendara sehari-hari, sering kali pengemudi harus melakukan hal-hal kecil yang sebenarnya cukup merepotkan. Misalnya saat berhenti di depan rumah atau minimarket dan ada orang yang ingin memasukkan barang ke bagasi, pengemudi biasanya harus turun untuk membuka pintu bagasi.
Belum lagi ketika harus mengecek tekanan ban, memastikan jarak saat parkir mundur, atau menyesuaikan sorot lampu saat membawa banyak barang.
Beberapa fitur bahkan memungkinkan pengemudi melakukan banyak hal tanpa harus turun dari mobil. Berikut lima fitur praktis Mitsubishi Xforce yang membuat pengalaman berkendara terasa lebih nyaman dan efisien.
1. Kamera Mundur, Parkir Jadi Lebih Praktis
Fitur kamera mundur membantu pengemudi saat parkir atau mundur di area sempit. Saat tuas transmisi dipindahkan ke posisi reverse, tampilan area belakang mobil langsung muncul di layar head unit lengkap dengan garis panduan parkir.
Fitur ini membantu pengemudi melihat objek di belakang mobil tanpa perlu turun untuk mengecek jarak.
2. TPMS, Tekanan Ban Bisa Dipantau dari Kabin
Tire Pressure Monitoring System atau TPMS memungkinkan pengemudi memantau tekanan ban secara real-time melalui layar MID.
Jika tekanan ban berkurang, sistem akan memberikan informasi langsung sehingga pengemudi tidak perlu memeriksa ban secara manual satu per satu.
Fitur ini membantu menjaga kenyamanan dan keselamatan selama perjalanan.
3. Konsol Tengah Berpendingin
Mitsubishi Xforce juga dilengkapi cool box di konsol tengah yang dapat menjaga minuman tetap dingin selama perjalanan. Dengan fitur ini, pengguna tidak perlu membawa cooler box tambahan saat berkendara jarak jauh.
Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!
Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa
Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban
11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta
Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun