Mitsubishi Triton Terra 2027 Resmi Meluncur, Pikap Sultan Interior Mewah dan Fitur Off-Road Lengkap

JawaPos.com - Mitsubishi Triton Terra 2027 resmi diperkenalkan di Brasil sebagai varian paling premium dalam lini Triton. Berbeda dari image Triton yang identik sebagai kendaraan pekerja keras, model terbaru ini tampil lebih mewah dengan sentuhan elegan di eksterior maupun interior.

Mitsubishi menghadirkan Triton Terra untuk konsumen yang menginginkan double cabin tangguh namun tetap nyaman dipakai harian.

Model ini pertama kali tampil di ajang Agrishow 2026 dan langsung mencuri perhatian karena membawa kombinasi kemewahan, teknologi modern, serta kemampuan off-road yang tetap dipertahankan.

Nama “Terra” sendiri bukan hal baru di pasar Brasil. Sebelumnya, label tersebut kerap digunakan Mitsubishi untuk edisi spesial yang menyasar sektor agribisnis.

Namun pada generasi terbaru ini, Mitsubishi mengembangkan Triton Terra berdasarkan hasil riset langsung terhadap kebutuhan konsumen di Brasil.

Secara tampilan, Triton Terra tampil lebih eksklusif dibanding varian biasa. Bagian depan mengusung desain Dynamic Shield dengan sentuhan krom pada grille, logo Mitsubishi, spion, handle pintu, hingga emblem 4x4.

Sementara skid plate dan roof rail diberi finishing warna perak untuk memperkuat kesan premium.

Pilihan warna bodinya terdiri dari Beige, Putih, dan Hitam. Menariknya, dua warna pertama mendapat aksen cokelat di bagian bawah bodi yang berfungsi menyamarkan kotoran saat digunakan di area perkebunan atau jalan tanah.

Aura mewah semakin terasa lewat penggunaan velg alloy 20 inci yang dipadukan ban berorientasi penggunaan jalan raya. Mitsubishi juga menambahkan emblem Terra khusus pada sisi bodi.