Rolling City hingga Kontes Modifikasi Meriahkan MAXi Yamaha Day Jabodetabek

Rolling city, salah satu kegiatan di acara MAXi Yamaha Day Jabodetabek 2026. (YIMM)
JawaPos.com - Komunitas pengguna skutik premium kembali menunjukkan eksistensinya melalui MAXi Yamaha Day Jabodetabek 2026.
Digelar di Maxx Box Lippo Karawaci, Tangerang, acara ini diikuti lebih dari 800 pengguna MAXi Yamaha serta ribuan pengunjung yang memadati lokasi untuk mengikuti rolling city, kontes modifikasi, hingga berbagai aktivitas komunitas.
Setelah sebelumnya digelar di Karanganyar, Jawa Tengah, rangkaian MAXi Yamaha Day 2026 kini menyambangi wilayah Jabodetabek.
Mengusung tema "More Than Ride", kegiatan ini menjadi ajang berkumpulnya pengguna skutik MAXi Yamaha sekaligus memperkuat budaya komunitas yang telah berkembang selama bertahun-tahun.
Chief DDS Tangerang Banten, Billi Wijaya, mengatakan tema tersebut dipilih untuk menggambarkan gaya hidup pengguna MAXi Yamaha yang aktif dan menjadikan sepeda motor bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga bagian dari aktivitas sehari-hari.
"Kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekadar berkendara. Karena itu berbagai kegiatan seperti rolling city, gathering komunitas, kontes modifikasi, hingga hiburan kami hadirkan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi para peserta," ujarnya.
Kegiatan diawali dengan rolling city yang diikuti ratusan pengguna berbagai model MAXi Yamaha dari sejumlah wilayah di Jabodetabek menuju lokasi acara di Maxx Box Lippo Karawaci.
Sesampainya di lokasi, peserta dan pengunjung disuguhkan beragam aktivitas seperti games, kuis, bazar kuliner, kompetisi media sosial, hingga gathering komunitas.
Salah satu agenda yang paling menyita perhatian adalah kontes modifikasi yang menghadirkan 10 kelas kompetisi. Berbagai motor seperti NMAX, XMAX, AEROX Alpha, hingga LEXi tampil dengan konsep modifikasi yang beragam, mulai dari gaya harian, racing, hingga sentuhan seni melalui painting art dan penggunaan aksesori premium.
Selain aktivitas komunitas, pengunjung juga dapat melihat pameran produk Yamaha, layanan servis, promo penggantian oli, serta berbagai perlengkapan berkendara.
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