Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Sabtu, 27 Juni 2026 | 02.53 WIB

Rolling City hingga Kontes Modifikasi Meriahkan MAXi Yamaha Day Jabodetabek

Rolling city, salah satu kegiatan di acara MAXi Yamaha Day Jabodetabek 2026. (YIMM) - Image

Rolling city, salah satu kegiatan di acara MAXi Yamaha Day Jabodetabek 2026. (YIMM)

JawaPos.com - Komunitas pengguna skutik premium kembali menunjukkan eksistensinya melalui MAXi Yamaha Day Jabodetabek 2026.

Digelar di Maxx Box Lippo Karawaci, Tangerang, acara ini diikuti lebih dari 800 pengguna MAXi Yamaha serta ribuan pengunjung yang memadati lokasi untuk mengikuti rolling city, kontes modifikasi, hingga berbagai aktivitas komunitas.

MAXi Yamaha Day 2026 Satukan Komunitas Pengguna di Jabodetabek

Setelah sebelumnya digelar di Karanganyar, Jawa Tengah, rangkaian MAXi Yamaha Day 2026 kini menyambangi wilayah Jabodetabek.

Mengusung tema "More Than Ride", kegiatan ini menjadi ajang berkumpulnya pengguna skutik MAXi Yamaha sekaligus memperkuat budaya komunitas yang telah berkembang selama bertahun-tahun.

Chief DDS Tangerang Banten, Billi Wijaya, mengatakan tema tersebut dipilih untuk menggambarkan gaya hidup pengguna MAXi Yamaha yang aktif dan menjadikan sepeda motor bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga bagian dari aktivitas sehari-hari.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman yang lebih dari sekadar berkendara. Karena itu berbagai kegiatan seperti rolling city, gathering komunitas, kontes modifikasi, hingga hiburan kami hadirkan untuk memberikan pengalaman yang berbeda bagi para peserta," ujarnya.

Rolling City hingga Kontes Modifikasi Jadi Magnet Pengunjung

Kegiatan diawali dengan rolling city yang diikuti ratusan pengguna berbagai model MAXi Yamaha dari sejumlah wilayah di Jabodetabek menuju lokasi acara di Maxx Box Lippo Karawaci.

Sesampainya di lokasi, peserta dan pengunjung disuguhkan beragam aktivitas seperti games, kuis, bazar kuliner, kompetisi media sosial, hingga gathering komunitas.

Salah satu agenda yang paling menyita perhatian adalah kontes modifikasi yang menghadirkan 10 kelas kompetisi. Berbagai motor seperti NMAX, XMAX, AEROX Alpha, hingga LEXi tampil dengan konsep modifikasi yang beragam, mulai dari gaya harian, racing, hingga sentuhan seni melalui painting art dan penggunaan aksesori premium.

Tidak Hanya Komunitas, Ada Edukasi dan Program Ramah Lingkungan

Selain aktivitas komunitas, pengunjung juga dapat melihat pameran produk Yamaha, layanan servis, promo penggantian oli, serta berbagai perlengkapan berkendara.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Inspirasi Modifikasi Yamaha Grand Filano Hybrid Pakai Konsep Classy Modern Explorer - Image
Otomotif

Inspirasi Modifikasi Yamaha Grand Filano Hybrid Pakai Konsep Classy Modern Explorer

Minggu, 21 Juni 2026 | 20.32 WIB

Yamaha Rilis MX King 150 Prima Pramac Livery di Jakarta Fair 2026, Harganya Kurang dari Rp30 Juta - Image
Otomotif

Yamaha Rilis MX King 150 Prima Pramac Livery di Jakarta Fair 2026, Harganya Kurang dari Rp30 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 01.39 WIB

Pembalap Indonesia Arai Agaska Siap Cetak Kejutan di World Sportbike Aragon 2026 - Image
Sports

Pembalap Indonesia Arai Agaska Siap Cetak Kejutan di World Sportbike Aragon 2026

Kamis, 28 Mei 2026 | 13.38 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang - Image
1

Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang

2

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

3

Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup

4

Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan

5

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

6

Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar

7

Profil Wakil Ketua BEM UI Fathimah Azzahra yang Konsisten Mengkritik Program MBG

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar

10

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore