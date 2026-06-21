Inspirasi Modifikasi Yamaha Grand Filano Hybrid Pakai Konsep Classy Modern Explorer

Modifikasi Yamaha Grand Filano Hybrid dengan kombinasi desain premium, fitur modern, dan ruang penyimpanan luas. (Dony/JawaPos.com)
JawaPos.com - Yamaha Indonesia menghadirkan inspirasi modifikasi baru untuk Grand Filano Hybrid melalui kolaborasi bersama Kahf dalam ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026.
Mengusung tema Classy Modern Explorer, modifikasi ini memadukan gaya stylish, fungsionalitas, dan semangat eksplorasi yang dekat dengan gaya hidup anak muda masa kini.
Kolaborasi tersebut menunjukkan fleksibilitas Yamaha Grand Filano Hybrid sebagai skutik yang tidak hanya mendukung mobilitas harian, tetapi juga bisa menjadi media ekspresi bagi penggunanya.
Konsep modifikasi ini digarap oleh kreator otomotif Den Dimas dengan mengusung tema scooter overland. Hasilnya, Grand Filano Hybrid tampil lebih tangguh tanpa meninggalkan karakter elegan yang menjadi ciri khas lini Classy Yamaha.
Erica Puspasari, Manager Branding & Promotion PT Yamaha Indonesia Motor Mfg dalam keterangannya mengungkapkan bahwa dengan kolaborasi ini, pihaknya ingin menghadirkan inspirasi modifikasi yang tidak hanya menarik secara tampilan.
Namun juga memiliki cerita dan relevansi dengan gaya hidup generasi muda saat ini sehingga konsep Classy Modern Explorer.
"Modifikasi ini menunjukkan bahwa Grand Filano Hybrid merupakan skutik yang sangat fleksibel untuk diajak eksplorasi sesuai kebutuhan dan kepribadian para pengendaranya yang didominasi oleh kawula muda.
Dengan perpaduan gaya yang classy, modern, dan adventure, kami berharap karya ini dapat menginspirasi teman-teman semua untuk terus percaya diri dalam berkreasi dan mengekspresikan diri secara positif,” ujar Erica Puspasari.
Untuk mendukung aktivitas eksplorasi, motor ini mendapat tambahan lampu sorot di bagian depan yang membantu meningkatkan visibilitas saat berkendara malam hari maupun melintasi jalur minim penerangan.
Karakter petualang semakin kuat berkat penggunaan ban dual purpose yang membuat motor lebih siap menghadapi berbagai kondisi jalan. Selain itu, terdapat side rack multifungsi yang memberikan ruang tambahan untuk membawa perlengkapan saat bepergian.
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