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Dony Lesmana Eko Putra
Jumat, 12 Juni 2026 | 01.39 WIB

Yamaha Rilis MX King 150 Prima Pramac Livery di Jakarta Fair 2026, Harganya Kurang dari Rp30 Juta

Terinspirasi Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha MX King 150 Edisi Prima Pramac Resmi dijual di Indonesia. (Dony/JawaPos.com) - Image

Terinspirasi Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha MX King 150 Edisi Prima Pramac Resmi dijual di Indonesia. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) resmi meluncurkan Yamaha MX King 150 Prima Pramac Livery dalam ajang Jakarta Fair Kemayoran 2026 dibanderol dibawah Rp30 juta.

Kehadiran edisi spesial ini semakin memperkuat karakter MX King 150 sebagai motor bebek sport ber-DNA balap yang menyasar penggemar kecepatan dan gaya berkendara sporty di Indonesia.

Peluncuran MX King 150 dengan balutan livery Prima Pramac Yamaha MotoGP menjadi salah satu strategi Yamaha untuk menghadirkan nuansa balap yang lebih dekat dengan konsumen.

Desain eksklusif tersebut terinspirasi dari tim Prima Pramac Yamaha MotoGP yang diperkuat pembalap asal Turki, Toprak Razgatlıoğlu, yang kini memiliki basis penggemar besar di Tanah Air.

Erica Puspasari, Manager Branding & Promotion, PT Yamaha Indonesia Motor Mfg menggungkapkan bahwa kehadiran livery anyar ini juga menjadi jawaban bagi para pecinta motor sport yang ingin tampil berbeda dengan nuansa motorsport yang kental di jalan raya.

"Kita hanya produksi sebanyak 2.000 unit untuk seluruh Indonesia. Tampil dengan balutan grafis eksklusif dari tim MotoGP Prima Pramac. Jadi ini spesial bagi mereka yang ingin tampil beda," ujar Erica saat peluncuran di Jakarta Fair Kemayoran 2026, Kamis (11/6) di Jakarta.

Di waktu yang bersamaan Rifki Maulana, Manager Public Relations, Yamaha Riding Academy & Community PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menambahkan, di tahun 2026 ini MX King 150 hadir sebagai produk spesial dengan penyematan beberapa livery khusus.

"Setelah menghadirkan MX King 150 Special Livery Yamaha 70th Anniversary, kini kami memperkenalkan MX King 150 Prima Pramac Livery untuk memenuhi kebutuhan pecinta balap dan penggemar motor bebek sport Yamaha," ujar Rifki Maulana.

Rifky menambahkan bahwa MX King 150 tetap menjadi salah satu ikon motor bebek sport yang dikenal memiliki performa tinggi, desain agresif, dan karakter berkendara yang sporty sehingga masih menjadi pilihan favorit para penggemar motor underbone di Indonesia.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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