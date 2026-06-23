B50 Segera Diterapkan, Pemilik Mobil Diesel Lama Perlu Perhatikan Hal Ini

JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong penggunaan biodiesel B50 sebagai bagian dari upaya meningkatkan energi terbarukan dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Namun, di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, pemilik kendaraan diesel—terutama model generasi lama—perlu memahami sejumlah penyesuaian agar penggunaan B50 tidak berdampak pada keandalan mesin dan biaya perawatan.

Kendaraan Diesel Lama Bisa Gunakan B50, Tapi Perlu Penyesuaian Rencana implementasi biodiesel B50 secara bertahap mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk akademisi dan pengamat otomotif.

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Yannes Martinus Pasaribu, menilai secara umum kendaraan diesel yang beredar saat ini dapat menggunakan B50.

Meski demikian, kendaraan diesel lawas dengan sistem injeksi mekanis membutuhkan perhatian lebih dibandingkan model diesel modern.

Menurut Yannes, karakteristik biodiesel yang berbeda dari solar konvensional dapat memengaruhi sejumlah komponen berbahan karet yang umumnya masih digunakan pada kendaraan diesel generasi lama.

"Secara teknis kendaraan diesel lama tetap bisa menggunakan B50, namun beberapa komponen seperti selang, seal, dan gasket perlu mendapatkan perhatian khusus karena berpotensi mengalami penurunan kualitas lebih cepat," ujarnya.

Komponen Karet dan Filter Solar Jadi Fokus Utama Biodiesel memiliki sifat pelarut yang lebih kuat dibandingkan bahan bakar diesel biasa. Kondisi ini membuat komponen berbahan karet rentan mengalami keausan atau pengerasan apabila tidak sesuai spesifikasi.

Karena itu, pemilik kendaraan diesel disarankan untuk melakukan pemeriksaan berkala di bengkel resmi dan mengikuti rekomendasi pabrikan terkait penggunaan campuran biodiesel yang lebih tinggi.