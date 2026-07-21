P3PI Tekankan Efisiensi Energi di Pabrik Kelapa Sawit untuk Tekan Biaya dan Emisi Karbon

JawaPos.com - Perbaikan sistem steam trap dan meningkatkan pengembalian kondesat menjadi kunci untuk menekan biaya produksi sekaligus mengurangi emisi karbon pada pabrik kelapa sawit.

Ketua Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI), Edward Silalahi, mengatakan efisiensi energi harus menjadi perhatian utama pengelola pabrik kelapa sawit.

Pasalnya, proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi crude palm oil (CPO) dan palm kernel membutuhkan berbagai sumber daya, mulai dari energi, air, biaya operasional hingga tenaga kerja.

“Jadi kita perlu memakai steam itu sehemat mungkin,” ujar Edward dalam panel pada acara Pekan Riset Sawit Indonesia (Perisai) 2026, Jakarta, Selasa (21/7).

Edward mengatakan, selama ini energi di pabrik kelapa sawit relatif murah karena bersumber dari biomassa berupa serat dan cangkang yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler.

Dimana, nantinya uap yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi proses produksi.

Kondisi tersebut, membuat sebagian pabrik kurang memperhatikan efisiensi penggunaan energi karena biaya bahan bakarnya relatif rendah dibandingkan industri hilir yang masih bergantung pada batu bara atau bahan bakar fosil.

“Karena harga relative murah, sehingga kadang-kadang di pabrik itu orang careless atau kurang begitu memperhatikan efisiensi energi ini, pembakaran ini kurang diperhatikan,” ujarnya.