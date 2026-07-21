Logo JawaPos
HomeEnergi
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Selasa, 21 Juli 2026 | 22.41 WIB

P3PI Tekankan Efisiensi Energi di Pabrik Kelapa Sawit untuk Tekan Biaya dan Emisi Karbon

Pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026, di Jakarta, Senin (20/7). (Djati Waluyo/Jawapos.com) - Image

Pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026, di Jakarta, Senin (20/7). (Djati Waluyo/Jawapos.com)

JawaPos.com - Perbaikan sistem steam trap dan meningkatkan pengembalian kondesat menjadi kunci untuk menekan biaya produksi sekaligus mengurangi emisi karbon pada pabrik kelapa sawit.

Ketua Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI), Edward Silalahi, mengatakan efisiensi energi harus menjadi perhatian utama pengelola pabrik kelapa sawit.

Pasalnya, proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi crude palm oil (CPO) dan palm kernel membutuhkan berbagai sumber daya, mulai dari energi, air, biaya operasional hingga tenaga kerja.

“Jadi kita perlu memakai steam itu sehemat mungkin,” ujar Edward dalam panel pada acara Pekan Riset Sawit Indonesia (Perisai) 2026, Jakarta, Selasa (21/7).

Edward mengatakan, selama ini energi di pabrik kelapa sawit relatif murah karena bersumber dari biomassa berupa serat dan cangkang yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler.

Dimana, nantinya uap yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi proses produksi.

Kondisi tersebut, membuat sebagian pabrik kurang memperhatikan efisiensi penggunaan energi karena biaya bahan bakarnya relatif rendah dibandingkan industri hilir yang masih bergantung pada batu bara atau bahan bakar fosil.

“Karena harga relative murah, sehingga kadang-kadang di pabrik itu orang careless atau kurang begitu memperhatikan efisiensi energi ini, pembakaran ini kurang diperhatikan,” ujarnya.

Edward mengatakanm selain dapat menekan biaya operasional, efisiensi energi juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Semakin banyak biomassa yang dibakar, semakin besar pula emisi karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Artikel Terkait
GAPKI Tegaskan Riset Sektor Sawit Harus Aplikatif dan Jawab Kebutuhan Industri - Image
Ekonomi

GAPKI Tegaskan Riset Sektor Sawit Harus Aplikatif dan Jawab Kebutuhan Industri

Selasa, 21 Juli 2026 | 22.38 WIB

Cetuskan 'Kebun Energi', Agro Investama Beri Solusi Cegah Penolakan Hasil Panen Petani Sawit - Image
Energi

Cetuskan 'Kebun Energi', Agro Investama Beri Solusi Cegah Penolakan Hasil Panen Petani Sawit

Selasa, 21 Juli 2026 | 22.33 WIB

BPDP Dorong Percepatan Hilirisasi Riset Sawit, Lebih dari 100 Inovasi Siap Masuk Industri - Image
Energi

BPDP Dorong Percepatan Hilirisasi Riset Sawit, Lebih dari 100 Inovasi Siap Masuk Industri

Selasa, 21 Juli 2026 | 00.17 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore