P3PI Tekankan Efisiensi Energi di Pabrik Kelapa Sawit untuk Tekan Biaya dan Emisi Karbon

Pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026, di Jakarta, Senin (20/7). (Djati Waluyo/Jawapos.com)
JawaPos.com - Perbaikan sistem steam trap dan meningkatkan pengembalian kondesat menjadi kunci untuk menekan biaya produksi sekaligus mengurangi emisi karbon pada pabrik kelapa sawit.
Ketua Perkumpulan Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI), Edward Silalahi, mengatakan efisiensi energi harus menjadi perhatian utama pengelola pabrik kelapa sawit.
Pasalnya, proses pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi crude palm oil (CPO) dan palm kernel membutuhkan berbagai sumber daya, mulai dari energi, air, biaya operasional hingga tenaga kerja.
“Jadi kita perlu memakai steam itu sehemat mungkin,” ujar Edward dalam panel pada acara Pekan Riset Sawit Indonesia (Perisai) 2026, Jakarta, Selasa (21/7).
Edward mengatakan, selama ini energi di pabrik kelapa sawit relatif murah karena bersumber dari biomassa berupa serat dan cangkang yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler.
Dimana, nantinya uap yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin pembangkit listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi proses produksi.
Kondisi tersebut, membuat sebagian pabrik kurang memperhatikan efisiensi penggunaan energi karena biaya bahan bakarnya relatif rendah dibandingkan industri hilir yang masih bergantung pada batu bara atau bahan bakar fosil.
“Karena harga relative murah, sehingga kadang-kadang di pabrik itu orang careless atau kurang begitu memperhatikan efisiensi energi ini, pembakaran ini kurang diperhatikan,” ujarnya.
Edward mengatakanm selain dapat menekan biaya operasional, efisiensi energi juga berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon. Semakin banyak biomassa yang dibakar, semakin besar pula emisi karbon dioksida (CO2) yang dihasilkan.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026