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Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 18 Juni 2026 | 16.33 WIB

Risiko Tersembunyi Ganti Ban Motor Tak Sesuai Standar

Ilustrasi modifikasi menggunakan ban yang proposional pada motor Juara pertama Honda Dream Ride Project (HDRP) 2025. (Dony/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi modifikasi menggunakan ban yang proposional pada motor Juara pertama Honda Dream Ride Project (HDRP) 2025. (Dony/JawaPos.com)

  JawaPos.com - Ban bukan hanya sebagai penopang beban kendaraan, namun ban juga berfungsi menjaga kestabilan, meredam getaran, serta memastikan daya cengkeram tetap optimal saat bersentuhan dengan permukaan jalan.

Karena perannya yang krusial, kondisi serta ukuran ban harus selalu diperhatikan. Penggunaan ban yang tidak sesuai standar dapat memengaruhi performa kendaraan hingga meningkatkan risiko kecelakaan.

Seiring berkembangnya tren modifikasi, penggunaan ban dengan ukuran lebih besar kini semakin populer di kalangan pengendara motor. Banyak yang beranggapan bahwa ban besar mampu memberikan tampilan lebih gagah dan sporty. 

Namun di balik tampilan tersebut, ada konsekuensi teknis yang perlu dipahami agar tidak mengorbankan faktor keselamatan.

Technical Analyst PT Wahana Makmur Sejati (WMS), Wahyu Budhi, menegaskan bahwa penggunaan ukuran ban sebaiknya tetap mengacu pada standar pabrikan.

Menurutnya, setiap komponen kendaraan telah dirancang dengan perhitungan yang saling terintegrasi untuk menjaga performa sekaligus keselamatan pengendara.

“Penggunaan ban sesuai spesifikasi pabrikan sangat disarankan, karena semua komponen kendaraan sudah dirancang saling mendukung satu sama lain,” jelasnya.

Meski demikian, mengganti ban dengan ukuran lebih besar tidak sepenuhnya dilarang. Namun, pengendara perlu memahami sejumlah dampak yang bisa ditimbulkan, antara lain:

1. Tarikan Motor Menjadi Lebih Berat

Ban dengan ukuran lebih besar memiliki bidang kontak lebih luas dengan permukaan jalan. Hal ini meningkatkan gaya gesek sehingga mesin membutuhkan tenaga lebih besar, yang berdampak pada akselerasi yang terasa lebih berat dibandingkan penggunaan ban ukuran standar.

2. Konsumsi Bahan Bakar Lebih Boros

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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