BYD M6 DM Resmi Ditawarkan dengan Harga Mulai Rp  298 Juta, Diklaim Punya Efisiensi Biaya hingga 30 Persen

Operations Director PT BYD Motor Indonesia Nathan Sun saat mengumumkan secara resmi harga BYD M6 DM di Hutan Kota Plataran, GBK, Jakarta, Jumat (12/6). (Dinarsa Kurniawan/JawaPos.com)

JawaPos.com - BYD Motor Indonesia resmi mengumumkan harga BYD M6 Dual Mode (DM) untuk pasar Indonesia.

Model MPV plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) itu hadir di tengah meningkatnya biaya mobilitas masyarakat, terutama setelah kenaikan harga bahan bakar yang dalam beberapa waktu terakhir mencapai lebih dari 32 persen.

"BYD M6 DM hadir sebagai solusi mobilitas yang lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia," ujar President Director PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao.

Segmen Multi Purpose Vehicle (MPV) selama ini menjadi salah satu tulang punggung pasar otomotif nasional dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap total penjualan kendaraan.

Kendaraan jenis ini banyak digunakan untuk kebutuhan keluarga maupun operasional usaha karena menawarkan kapasitas angkut dan fleksibilitas tinggi.

Melihat kebutuhan tersebut, BYD menghadirkan M6 DM dengan teknologi Dual Mode yang mengedepankan pengalaman berkendara layaknya kendaraan listrik. Sistem ini memungkinkan mobil mengoptimalkan penggunaan tenaga listrik dan bahan bakar secara otomatis sesuai kondisi perjalanan.