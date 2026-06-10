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Dinarsa Kurniawan
Rabu, 10 Juni 2026 | 23.15 WIB

IIMS Surabaya 2026 Raup Transaksi Rp336 Miliar, Lampaui Target dan Tumbuh 29 Persen

Selama enam hari penyelenggaraan, IIMS Surabaya 2026 mencatat 36.203 pengunjung, melampaui target yang dipatok sebanyak 32.000 orang. (Istimewa)

 

 
JawaPos.com - Sebanyak Rp336 miliar berhasil dibukukan selama penyelenggaraan IIMS Surabaya 2026 yang berlangsung pada 26-31 Mei 2026 di Grand City Convex, Surabaya. 
 
Nilai tersebut naik 29 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 260 miliar dan melampaui target penyelenggara sebesar Rp 265 miliar. “Kesuksesan IIMS Surabaya 2026 adalah bukti nyata kuatnya kolaborasi di ekosistem otomotif Jawa Timur,” kata Project Manager IIMS, Rudi MF.
 
Peningkatan transaksi juga diiringi lonjakan jumlah pengunjung. Selama enam hari penyelenggaraan, IIMS Surabaya 2026 mencatat 36.203 pengunjung, melampaui target yang dipatok sebanyak 32.000 orang.
 
Menurut Rudi, keberhasilan pameran tidak lepas dari dukungan berbagai pihak mulai dari peserta pameran, pemerintah daerah, komunitas otomotif hingga masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi faktor penting yang membuat gelaran tahun ini berjalan sukses.
 
IIMS Surabaya 2026 hadir dengan sejumlah pembaruan. Selain durasi pameran yang bertambah dari lima menjadi enam hari, penyelenggara juga membuka area baru di Exhibition Hall 2 untuk mengakomodasi peserta dan aktivitas yang lebih beragam.
 
Tahun ini, lebih dari 40 brand ikut meramaikan pameran, terdiri atas 14 merek kendaraan roda empat, 15 merek roda dua, 13 brand aftermarket, serta lebih dari 20 tenant makanan dan minuman. Sejumlah merek seperti BYD, Chery, Honda, Toyota, VinFast, Wuling hingga Jetour memamerkan produk unggulannya kepada pengunjung.
 
Beberapa model baru juga menjalani debut di Surabaya. Jetour untuk pertama kalinya menampilkan SUV T1 i-DM, VinFast membawa VF MPV 7, sementara KIA menghadirkan Seltos Concept. Di segmen kendaraan listrik, PT Chery Sales Indonesia memperkenalkan Chery Q kepada publik Jawa Timur.
 
Dari roda dua, Alva memperkenalkan N3 Next Gen yang sebelumnya meluncur di IIMS Jakarta 2026. Sementara QJ Motor membawa motor cruiser terbaru SRV 200 MT bermesin 197 cc satu silinder berpendingin cairan.
 
Selain pameran kendaraan, IIMS Surabaya 2026 juga menghadirkan sejumlah program baru seperti IIMS Sportainment yang menampilkan olahraga padel dan lari. Pengunjung juga dapat mencoba langsung berbagai kendaraan melalui fasilitas test drive dan test ride.
 
Program lain yang turut hadir antara lain IIMS Edutainment, IIMS Rising Star, IIMS Slalom, Car Contest & Meet Up, serta berbagai kegiatan komunitas seperti Saturday Morning Ride (Satmori) dan Sunday Morning Ride (Sunmori).
 
 
Keberhasilan penyelenggaraan tahun ini menjadi modal bagi Dyandra Promosindo untuk melanjutkan rangkaian IIMS Series 2026. Setelah Surabaya, ajang tersebut akan digelar di Balikpapan pada 21-25 Oktober 2026 dan ditutup melalui IIMS Garage Manado pada 4-8 November 2026. “Energi positif dari Surabaya siap kami bawa ke Balikpapan dan Manado agar pertumbuhan industri otomotif dapat semakin merata,” ujar Rudi. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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