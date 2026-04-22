Eksion Jadi Senjata Baru Wuling, SUV Ramah Lingkungan Harga Menggoda

JawaPos.com - Wuling Motors resmi memperkenalkan Wuling Eksion sebagai SUV terbaru yang mengusung dua pilihan teknologi sekaligus, yakni Plug-in Hybrid (PHEV) dan listrik murni (EV).

Model ini hadir untuk menjawab kebutuhan mobilitas keluarga modern dengan kapasitas 7 penumpang serta fleksibilitas penggunaan.

Dari sisi ukuran, Eksion tergolong SUV menengah dengan panjang 4.745 mm dan wheelbase 2.810 mm. Dimensi ini membuat kabin terasa lega di semua baris sekaligus tetap stabil saat dikendarai.

Masuk ke interior, nuansa premium langsung terasa lewat kombinasi warna elegan, kursi elektrik, ventilated seat, serta panoramic sunroof. Sistem hiburan didukung layar utama 12,8 inci dan panel digital 8,8 inci.

Fitur praktis juga menjadi keunggulan, termasuk kapasitas bagasi hingga 1.788 liter saat kursi dilipat, serta electric tailgate untuk kemudahan akses.

Untuk performa, varian PHEV menggabungkan mesin 1.5 liter dengan motor listrik. Total sistem ini mampu menghadirkan tenaga gabungan yang efisien, dengan jarak tempuh lebih dari 1.000 km dalam sekali pengisian dan pengisian bahan bakar. Ini berdasarkan pengujian CLTC.

Pada varian EV, Wuling Eksion dibekali motor listrik bertenaga 150 kW dengan torsi 310 Nm dan baterai berkapasitas 69,2 kWh. Dengan bekal tersebut, mobil ini diklaim mampu menempuh jarak hingga 530 km berdasarkan standar CLTC.

Wuling juga menyematkan dukungan DC fast charging dengan standar CCS2.

Harga Wuling Eksion