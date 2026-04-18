Fitur Wuling Eksion Hadir dengan Dua Teknologi, Ancaman Baru SUV Jepang?

JawaPos.com - Wuling Motors kembali menunjukkan keseriusannya dalam meramaikan pasar kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Melalui model terbarunya, Wuling Eksion, pabrikan asal Tiongkok ini menghadirkan inovasi berupa SUV 7-seater yang tersedia dalam dua pilihan sumber tenaga sekaligus, yakni Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan full Electric Vehicle (EV).

Setelah sempat dipamerkan di ajang Indonesia International Motor Show 2026, kini Eksion mulai diperkenalkan lebih dekat, termasuk detail interior dan teknologi yang diusung.

SUV Fleksibel dengan Dua Teknologi Sekaligus

Menurut Product Planning Wuling Motors, Aji Ibrahim, kehadiran Eksion menjadi jawaban atas kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang semakin beragam.

“Eksion hadir sebagai SUV 7-seater pertama di Indonesia yang menawarkan pilihan teknologi EV dan PHEV, memberikan fleksibilitas maksimal bagi konsumen,” ujarnya.

Selain itu, model ini juga menjadi kendaraan kedua Wuling di Tanah Air yang mengusung platform terbaru, yang dirancang untuk menyeimbangkan performa, efisiensi, dan kenyamanan berkendara.

Dimensi Besar, Kabin Lega dan Stabil

Dari sisi ukuran, Wuling Eksion tampil sebagai SUV tiga baris dengan dimensi panjang 4.745 mm, lebar 1.850 mm, dan tinggi 1.755 mm, serta wheelbase mencapai 2.810 mm.