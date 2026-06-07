Murah tapi Penting, Ini 9 Aksesori Motor yang Sebaiknya Dimiliki Setiap Pengendara

JawaPos.com - Banyak pemilik motor menghabiskan jutaan rupiah untuk memodifikasi tampilan kendaraan. Padahal, ada sejumlah aksesori yang justru lebih penting karena mampu meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan fungsionalitas saat digunakan setiap hari.

Baik pengguna motor matic, bebek, maupun sport, beberapa aksesori berikut bisa menjadi investasi yang bermanfaat untuk menunjang aktivitas harian.

1. Phone Holder, Penunjuk Arah yang Praktis Di era digital, penggunaan aplikasi navigasi seperti Google Maps sudah menjadi kebutuhan banyak pengendara.

Phone holder membantu pengendara melihat petunjuk arah tanpa harus berhenti atau memegang ponsel saat berkendara.

Namun, pilihlah produk berkualitas yang memiliki sistem pengunci kuat agar ponsel tidak mudah terlepas saat melewati jalan bergelombang.

Estimasi harga: Rp50.000 – Rp300.000

Kelebihan:

Memudahkan navigasi, praktis untuk ojek online dan membantu perjalanan jarak jauh

2. Charger USB Motor Ponsel yang digunakan untuk navigasi biasanya lebih cepat menghabiskan baterai. Karena itu, charger USB menjadi aksesori yang cukup penting, terutama bagi pengguna motor yang sering beraktivitas di luar rumah dalam waktu lama.

Saat ini banyak charger USB motor yang sudah dilengkapi fitur fast charging dan perlindungan terhadap arus berlebih.