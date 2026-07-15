Taksi Listrik Vinfast-Motor Adu Banteng di Kebon Jeruk Jakbar, 1 Korban Luka di Kepala

Ilustrasi kecelakaan lalu lintas.
JawaPos.com - Insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan taksi listrik Vinfast terjadi di Kebon Jeruk Jakarta Barat, Rabu (15/7) pagi.
kedua kendaraan tersebut terlibar tabrakan hebat dari depan alias adu banteng di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Akibatnya, satu orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka serius.
Peristiwa ini terjadi di Jalan Arjuna Selatan, dekat Kantor Kelurahan Kebon Jeruk, pada Rabu (15/7) sekitar pukul 05.00 WIB. Korban luka merupakan pengendara motor yang mengalami cedera di bagian kepala.
Kasatlantas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Reza Hafiz Gumilang membeberkan kronologi lengkap insiden yang terjadi pada subuh tersebut.
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Kecelakaan ini melibatkan satu unit minibus taksi listrik Vinfast bernomor polisi B 1159 SCX yang dikemudikan oleh Rudi Hermansyah, 52.
Taksi tersebut bertabrakan dengan sepeda motor Honda Supra bernomor polisi B 6587 UQH yang dikendarai oleh Sarpedi, 25.
Kejadian bermula saat Sarpedi melaju di Jalan Arjuna Selatan dari arah barat menuju ke arah timur.
"Sesampainya di dekat Kantor Kelurahan Kebon Jeruk, pengendara motor diduga melaju terlalu ke kanan," ujar Kompol Reza, saat dikonfirmasi, Rabu (15/7).
Pada saat yang bersamaan, taksi listrik Vinfast yang dikemudikan Rudi tengah melaju dari arah berlawanan, yakni dari timur menuju ke barat.
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Karena jarak antar-kedua kendaraan sudah terlalu dekat, benturan keras pun tidak dapat terhindarkan.
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