Melihat Sepeda Motor Harian, Petualangan, hingga untuk Rekreasi dari Kawasaki

Modenas Brusky 125. (Dok. Kawasaki)
JawaPos.com - Sepeda motor matic masih menjadi idola bagi masyarakat untuk mendukung mobilitas sehari-hari. Tingginya animo konsumen itu membuat PT Kawasaki Motor Indonesia (KMI) menghadirkan Modenas Brusky 125 tahun ini.
Kehadiran Modenas Brusky 125 bersamaan dengan peluncuran Kawasaki lainnya, yaitu KLX150 XPL dan TERYX4 H2 arena Jakarta Fair 2026.
Head Sales & Promotion Kawasaki Motor Indonesia Michael C. Tanadhi mengaku sangat antusias hadir di Jakarta Fair 2026. Momentum itu dimanfaatkan untuk memperkenalkan tiga produk terbaru kepada masyarakat Indonesia.
"Kawasaki ingin menghadirkan pilihan produk yang semakin beragam, mulai dari kebutuhan mobilitas harian, petualangan off-road, hingga kendaraan untuk rekreasi dengan performa tinggi," ujar Michael C. Tanadhi kepada wartawan pada Jumat (19/6).
Adapun booth Kawasaki berlokasi di area Open Space No. 2. Di booth itu juga ditampilkan beragam produk. Mulai dari segmen sport, retro, trail, ATV, hingga side-by-side vehicle.
Mengenal Modenas Brusky 125
Michael C. Tanadhi menuturkan, kehadiran Brusky menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang mengutamakan kepraktisan, efisiensi, dan kenyamanan dalam berkendara sehari-hari. Modenas Brusky 125 mengusung konsep “Color Your Lifestyle”. Unit itu hadir dengan desain modern dan sporty mencerminkan karakter pengendara masa kini. Tampil dengan desain Advanced Styling dengan bodi yang aerodinamis dan menciptakan kesan modern yang agresif.
Didukung Brilliant Dual LED Headlights lengkap dengan Daytime Running Light (DRL), Stylish LED Rear Brake Lights, serta desain aerodinamis yang memperkuat tampilannya sebagai skutik urban masa kini.
Modenas Brusky 125 dilengkapi dengan berbagai fitur fungsional yang sangat praktis. Dimulai dengan Jok berbahan premium anti-slip dengan double-stitched dengan bagasi seluas 14 liter untuk penyimpanan barang esensial dengan aman. Dilengkapi dengan USB Power Socket yang ditempatkan di dekat Twin Pocket atau kompartemen penyimpanan ganda di bagian depan. Serta pembuka jok (seat opener) yang terintegrasi di dekat kunci kontak.
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