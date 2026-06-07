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Dony Lesmana Eko Putra
Senin, 8 Juni 2026 | 03.46 WIB

Motor Listrik dan Sepeda Elektrik Jadi Andalan United di Jakarta Fair 2026

United Bike dan United E-Motor turut meramaikan Jakarta Fair 2026. (Dony/JawaPos.com) - Image

United Bike dan United E-Motor turut meramaikan Jakarta Fair 2026. (Dony/JawaPos.com)

JawaPos.com - Ajang Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 kembali menjadi panggung bagi berbagai pelaku industri otomotif dan mobilitas untuk memperkenalkan produk terbarunya kepada masyarakat.

Salah satunya adalah PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) yang hadir melalui lini United Bike dan United E-Motor.

Dalam pameran yang berlangsung pada 11 Juni hingga 12 Juli 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, perusahaan menampilkan beragam pilihan sepeda, sepeda listrik, hingga motor listrik yang ditujukan untuk mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan.

Berlokasi di Hall A3 No. 7, United menghadirkan sejumlah model dari berbagai segmen, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, city bike, road bike, hingga kendaraan listrik roda dua yang menjadi salah satu tren transportasi alternatif di Indonesia.

Kehadiran kendaraan listrik menjadi salah satu daya tarik pada gelaran tahun ini seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap moda transportasi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Selain menampilkan produk, United juga memanfaatkan ajang Jakarta Fair sebagai sarana untuk memperkenalkan teknologi dan inovasi yang diusung pada lini kendaraan listriknya.

Direktur PT Terang Dunia Internusa Tbk, Andrew Mulyadi, dalam pernyataannya, Minggu (6/6) mengatakan Jakarta Fair merupakan kesempatan untuk memperluas interaksi dengan masyarakat sekaligus memperkenalkan perkembangan produk yang dimiliki perusahaan.

"Jakarta Fair selalu menjadi salah satu event yang dinantikan masyarakat. Melalui keikutsertaan tahun ini, kami ingin memperkenalkan berbagai produk dan inovasi yang dapat menjadi pilihan mobilitas bagi masyarakat," ujar Andrew.

Selain menjadi wadah promosi produk, Jakarta Fair juga menjadi barometer perkembangan tren otomotif dan kendaraan listrik di Indonesia. Banyak penawaran menarik yang diberikan.

Berbagai merek memanfaatkan momentum tersebut untuk mendekatkan diri kepada konsumen sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai perkembangan teknologi kendaraan yang terus berkembang.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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