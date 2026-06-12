Pramono Buka Jakarta Fair Kemayoran 2026, Targetkan Transaksi Rp 8 Triliun: Ini Jadwal, Promo, dan Harga Tiketnya

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka secara resmi gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Arena JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/6) malam.

Event tahunan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta ini siap memanjakan warga selama 32 hari ke depan, mulai dari 11 Juni hingga 12 Juli 2026.

Pembukaan hari pertama berlangsung sangat meriah. Langit Kemayoran berhias pesta kembang api spektakuler, lengkap dengan iringan pawai ondel-ondel dan musik tradisional Betawi yang menghibur ribuan pengunjung sejak gerbang dibuka.

Gubernur Pramono optimistis bahwa event tahun ini bisa melampaui pencapaian tahun lalu yang sukses menyedot 5,9 juta pengunjung dengan total transaksi Rp7,3 triliun.

"Tahun lalu pengunjungnya mencapai 5,9 juta orang dengan transaksi Rp7,3 triliun. Mudah-mudahan tahun ini jumlah pengunjung bisa menembus enam juta orang dan nilai transaksi melampaui Rp8 triliun," ujarnya.

Terlebih lagi, ajang ini menjadi batu loncatan penting sebelum Jakarta menyambut usia emasnya tahun depan.

"Jakarta Fair Kemayoran merupakan salah satu ikon perayaan ulang tahun Kota Jakarta. Tahun depan Jakarta akan menyambut usia 500 tahun, sebuah momentum yang sangat spesial dan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya," tambah Pramono.

Ia juga berharap para pelaku usaha mikro bisa panen raya pada edisi kali ini hingga tahun depan.

"Saya berharap tahun depan lebih meriah, pengunjungnya lebih banyak, dan transaksi UMKM bisa melampaui Rp9 triliun. Kalau tahun ini bisa mencapai Rp8 triliun, maka itu menjadi pencapaian yang sangat baik," imbuhnya.