Mau ke Jakarta Fair Kemayoran 2026? Cek Jalur Alternatif, Lokasi Parkir, dan Rute Transjakarta Terbaru Biar Tak Terjebak Macet!

JawaPos.com - Jakarta Fair Kemayoran (JFK) 2026 resmi dibuka hari ini, Kamis (11/6). Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan skenario rekayasa lalu lintas demi mengantisipasi lonjakan pengunjung yang bakal memadati area JIEXPO Kemayoran hingga 12 Juli 2026.

Hal ini dilakukan untuk memastikan mobilitas warga ibu kota tetap lancar. Langkah ini juga sekaligus menjamin kenyamanan pemburu diskon dan hiburan di lokasi acara.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, pengaturan lalu lintas ini penting untuk mengurai potensi botol leher (bottleneck) akibat kenaikan kendaraan di sekitar Kemayoran.

"Jakarta Fair Kemayoran merupakan agenda tahunan yang selalu menarik minat masyarakat dalam jumlah besar. Karena itu, kami telah menyiapkan pengaturan lalu lintas, kantong-kantong parkir, serta rute alternatif guna mengurangi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan. Kami mengimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik dan memanfaatkan transportasi umum yang tersedia," ujar Budi, Kamis (11/6).

Daftar 6 Kantong Parkir Resmi Jakarta Fair 2026 Bagi Anda yang membawa kendaraan pribadi, tidak perlu bingung mencari tempat parkir. Dishub DKI Jakarta telah memetakan enam titik kantong parkir resmi yang tersebar di luar dan dalam kawasan JIEXPO Kemayoran.

Kawasan parkir ini memiliki daya tampung hingga 4.967 mobil dan 5.650 sepeda motor. Berikut adalah titik lokasinya: