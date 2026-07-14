Tren Bisnis E-Commerce Bergeser, Banyak Pebisnis Garap Website Sendiri

JawaPos.com - Tren bisnis e-commerce terus meningkat, hal ini terlihat makin banyak pelaku UMKM, seller online, hingga pemilik brand mulai mencari cara jualan online tanpa marketplace. Selain untuk meningkatkan keuntungan, memiliki website toko online sendiri dinilai mampu membangun branding, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta memberikan kontrol penuh terhadap bisnis.

Dengan memiliki website sendiri, pelaku usaha dapat menjangkau pelanggan melalui Google, media sosial, iklan digital, maupun WhatsApp tanpa bergantung sepenuhnya pada algoritma marketplace.

Menjawab kebutuhan tersebut, Autolaris menghadirkan solusi pembuatan website toko online yang telah dilengkapi payment gateway dan pengiriman terintegrasi, sehingga pelaku usaha dapat langsung menerima pembayaran digital melalui QRIS, Virtual Account, transfer bank, kartu kredit, dompet digital, dan berbagai metode pembayaran lainnya dalam satu sistem.

CEO Autolaris, Ryan Nanda Darmawan S, mengatakan bahwa website kini telah menjadi aset digital yang wajib dimiliki oleh setiap bisnis yang ingin berkembang secara berkelanjutan.

"Marketplace e-commerce memang menjadi cara paling mudah untuk mulai jualan online. Namun, bisnis yang ingin berkembang dalam jangka panjang perlu memiliki website toko online sendiri. Website bukan hanya tempat berjualan, tetapi juga aset digital yang membantu membangun brand, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan mendatangkan calon pembeli melalui Google," ungkapnya kepada wartawan, 14 Juli 2026

Ryan menjelaskan bahwa banyak pelaku usaha sebenarnya ingin memiliki website sendiri, tetapi terkendala proses teknis seperti pembuatan website, integrasi payment gateway, pengiriman hingga pengelolaan transaksi online.

Selain mendukung transaksi online, website toko online juga dapat dioptimalkan menggunakan Search Engine Optimization (SEO).

Dengan strategi SEO yang tepat, produk dan layanan memiliki peluang lebih besar muncul di halaman pertama Google ketika calon pelanggan mencari kata kunci seperti toko online, website bisnis, jual produk online, atau belanja online.

Autolaris meyakini bahwa masa depan bisnis digital akan mengarah pada strategi omnichannel, yaitu menggabungkan marketplace, website toko online, media sosial, dan aplikasi pesan instan dalam satu ekosistem penjualan.