Penjualan Daihatsu Melonjak 25 Persen pada Mei 2026, Gran Max dan Sigra Jadi Andalan

JawaPos.com - PT Astra Daihatsu Motor (ADM) membukukan kinerja penjualan yang positif menjelang berakhirnya semester pertama 2026. Sepanjang Mei 2026, penjualan ritel Daihatsu mencapai 12.531 unit atau meningkat sekitar 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menariknya, hampir seluruh kendaraan yang dipasarkan, yakni sekitar 99 persen, merupakan produk yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung industri otomotif nasional sekaligus menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen Indonesia.

Dari sisi penjualan kumulatif hingga Mei 2026, segmen kendaraan penumpang masih menjadi salah satu kontributor utama. Model LCGC Daihatsu, yang terdiri atas Sigra dan Ayla, mencatat penjualan sebanyak 17.893 unit dengan kontribusi sekitar 30 persen terhadap total penjualan perusahaan.

Sementara itu, Terios membukukan penjualan 6.063 unit atau menyumbang sekitar 10 persen. Adapun model lain seperti Xenia, Rocky, Sirion, dan Luxio secara kolektif terjual sekitar 5.000 unit dengan kontribusi sekitar 9 persen.

Di segmen kendaraan niaga ringan, Gran Max tetap menjadi tulang punggung penjualan Daihatsu. Total penjualan model ini mencapai 30.454 unit, terdiri atas Gran Max Pick Up sebanyak 20.294 unit yang berkontribusi sekitar 34 persen, serta Gran Max Mini Bus sebanyak 10.160 unit dengan kontribusi sekitar 17 persen.

Capaian tersebut menegaskan posisi Gran Max sebagai pilihan utama pelaku usaha, baik yang baru merintis maupun yang tengah mengembangkan bisnisnya.

“Performa positif ini juga ditopang oleh jangkauan konsumen yang luas, mulai dari wilayah urban, hingga rural atau remote area, dimana kontribusi rural atau remote area ini dapat mencapai lebih dari 40 persen atau lebih tinggi dibandingkan pasar otomotif nasional,” kata Sri Agung Handayani, Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor dalam keterangannya, Jumat (5/6).

“Hal ini semakin memotivasi kami untuk terus menghadirkan kendaraan dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Untuk mendukung layanan kepada pelanggan, Daihatsu juga terus memperkuat jaringan purnajualnya di berbagai wilayah Indonesia.