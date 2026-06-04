Daihatsu Berhasil Jual 12.531 Mobil pada Mei 2026

JawaPos.com - PT Astra Daihatsu Motor (Daihatsu) mencatat penjualan ritel sebanyak 12.531 unit pada Mei 2026, meningkat 25 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan berbagai model kendaraan yang hampir seluruhnya diproduksi secara lokal.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, Daihatsu menyebutkan sekitar 99 persen kendaraan yang terjual di Indonesia merupakan produk buatan dalam negeri, yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam mendukung industri otomotif nasional sekaligus menghadirkan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Secara kumulatif untuk seluruh kendaraan Daihatsu pada Januari hingga Mei 2026, baik di segmen penumpang maupun komersial, penjualan ritel mencapai 59.484 unit.

Segmen kendaraan komersial Gran Max masih menjadi kontributor terbesar dengan total penjualan 30.454 unit. Dari jumlah tersebut, Gran Max Pick Up terjual sebanyak 20.294 unit dengan kontribusi sekitar 34 persen, sedangkan Gran Max Mini Bus mencatat penjualan 10.160 unit atau berkontribusi sekitar 17 persen terhadap penjualan.

Pada segmen kendaraan penumpang, model low cost green car (LCGC) Daihatsu yang terdiri atas Sigra dan Ayla mencatat penjualan 17.893 unit atau berkontribusi sekitar 30 persen terhadap total penjualan hingga Mei 2026.

Sementara itu, Terios membukukan penjualan sebanyak 6.063 unit dengan kontribusi sekitar 10 persen. Adapun model Xenia, Rocky, Sirion, dan Luxio secara total mencatat penjualan 5.074 unit atau berkontribusi sekitar sembilan persen.

Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor Sri Agung Handayani mengatakan perusahaan mengapresiasi kepercayaan pelanggan yang terus memilih produk Daihatsu sebagai solusi mobilitas berkelanjutan, baik di segmen ritel maupun armada.