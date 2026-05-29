Deretan Insiden Armada Taksi Green SM, Kembali Viral Setelah Tabrak Toyota 86

JawaPos.com - Taksi hijau asal Vietnam, Green SM kembali menjadi sorotan. Kali ini, armada tersebut terlibat kecelakaan dengan sebuah mobil sport Toyota 86 yang telah dimodifikasi di kawasan Metland Cyber City, Green Lake City Boulevard, Karang Tengah, Tangerang, Banten, Kamis (28/5).

Insiden tersebut diunggah oleh akun Instagram @nmaa_ind dan dengan cepat viral di media sosial. Dalam unggahannya, akun tersebut menuliskan, “Sakit tapi nggak berdarah! Taxi VinFast Tabrak Toyota 86 yang sudah full dress up.”

Berdasarkan narasi video yang beredar, pemilik Toyota 86 mengaku kecewa atas kejadian yang menimpanya. Pasalnya, mobil yang telah mendapatkan berbagai ubahan tersebut mengalami kerusakan cukup parah di bagian belakang.

“Buset sudah ganteng-ganteng tiba-tiba disundul dari belakang dan hancur semua. Kebiasaan taksi ini, ini gimana cara benerinnya bos,” ungkap pria dalam video tersebut.

Dari rekaman yang beredar, terlihat bagian bumper belakang Toyota 86 berwarna hijau mengalami kerusakan cukup serius. Sementara itu, taksi Green SM berbasis mobil listrik VinFast juga tampak mengalami kerusakan pada bagian kiri depan.

“Bisa naik loh dia ini ke kiri atas. Bisa kek gitu ya,” lanjut pria tersebut.

Unggahan tersebut kemudian menuai beragam komentar dari warganet. Salah satunya akun @muhammad_hik**** yang menyinggung sejumlah insiden yang sebelumnya melibatkan armada Green SM.

“Taksi anomali itu lagi. Penasaran siapa beking di belakangnya,” tulisnya.

Sementara akun @zethendra*** meminta perusahaan untuk lebih selektif dalam merekrut dan membina pengemudi. “WOI @id.greensm PILIH DRIVER TUH TOLONG UNTUK SELEKSI BISA LEBIH DIPERKETAT DONG, LIAT NIH 86 BODYKIT KARMA DITABRAK SAMA DRIVER LO,” tulisnya.

Deretan Insiden Lalin Armada Taksi Green SM Sebelum insiden yang menimpa Toyota 86 di Tangerang, armada Green SM juga sempat menjadi sorotan dalam beberapa kecelakaan yang viral di media sosial.

Kasus paling besar terjadi pada 27 April 2026 di perlintasan rel dekat Stasiun Bekasi Timur, tepatnya di Jalan Ampera, Bulak Kapal, Kota Bekasi, Jawa Barat.