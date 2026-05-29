Nanda Prayoga
Jumat, 29 Mei 2026 | 20.39 WIB

Toyota 86 Full Modifikasi Ringsek Ditabrak Taksi Green SM, Begini Klarifikasinya

Taksi Green SM menabrak Toyota 86 full modifikasi di Kawasan Metland Cyber City, Green Lake City Boulevard, Karang Tengah, Tangerang, Banten, Kamis (28/6). (Instagram: @nmaa_ind)

JawaPos.com - Manajemen taksi listrik asal Vietnam, Green SM, akhirnya buka suara terkait aksi tabrakan satu unit taksinya dengan mobil sport Toyota 86 full modifikasi di Kawasan Metland Cyber City, Green Lake City Boulevard, Karang Tengah, Tangerang, Banten, Kamis (28/6).

Melalui akun Instagramnya, @id.greensm, pada kolom komentar viral yang diunggah @nmaa_ind, taksi hijau tersebut menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi.

“Kami mengetahui adanya insiden yang terjadi di area Green Lake. Kami menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan memahami ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada pihak yang terdampak,” kata Green SM.

Menanggapi kejadian itu, mereka mengaku tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindak lebih lanjut insiden ini.

“Saat ini, tim kami sedang berkoordinasi dan menangani lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku,” tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, kecelakaan ini diunggah oleh akun Instagram @nmaa_ind dan viral di media sosial. “Sakit tapi nggak berdarah! Taxi VinFast Tabrak Toyota 86 yang sudah full dress up,” ungkap akun tersebut.

Pada narasi video yang ditampilkan akun tersebut, disebutkan bahwa sang pemilik kecewa dan kebingungan atas kejadian yang menimpanya.

“Buset sudah ganteng-ganteng tiba-tiba disundul dari belakang dan hancur semua. Kebiasaan taksi ini, ini gimana cara benerinnya bos,” ungkap pria pada video itu.

