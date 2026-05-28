Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Dony Lesmana Eko Putra
Kamis, 28 Mei 2026 | 18.34 WIB

GIIAS 2026 Siap Jadi Surga Pecinta Motor, Brand Motor Listrik hingga Retro Ikut Hadir

Produsen skuter terkemuka Scomadi akan tampil di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. (JawaPos.com) - Image

Produsen skuter terkemuka Scomadi akan tampil di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026. (JawaPos.com)

 JawaPos.com - Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 kembali menjadi ajang penting bukan hanya untuk roda empat atau komersial tapi juga bagi industri roda dua nasional.

Tahun ini, sebanyak 12 merek sepeda motor dipastikan ikut meramaikan pameran yang berlangsung pada 29 Juli hingga 9 Agustus 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.

Deretan merek motor yang hadir di GIIAS 2026 mencakup kendaraan bermesin konvensional hingga motor listrik yang saat ini terus berkembang di pasar Indonesia.

Beberapa brand roda dua yang sudah mengonfirmasi keikutsertaannya antara lain Honda, Harley-Davidson, Royal Enfield, Triumph, Scomadi, Can-Am, hingga merek motor listrik seperti Alva, Polytron, Exotic, Kupprum, dan NUV.

Kehadiran berbagai merek tersebut diperkirakan akan membuat segmen roda dua menjadi salah satu daya tarik utama di GIIAS 2026. Tidak hanya menampilkan produk terbaru, sejumlah brand juga diprediksi memanfaatkan ajang ini untuk memperkenalkan teknologi dan model anyar kepada konsumen Indonesia.

Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, mengatakan pameran GIIAS diharapkan dapat menjadi momentum pertumbuhan industri otomotif nasional, termasuk sektor roda dua yang terus berkembang.

Menurutnya, pameran otomotif berskala internasional seperti GIIAS menjadi sarana penting bagi produsen untuk memperkenalkan inovasi teknologi terbaru langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty, menyebut GIIAS kini menjadi salah satu agenda penting bagi berbagai merek global untuk memperkenalkan produk terbaru mereka.

“Banyak produsen menjadikan GIIAS sebagai tempat peluncuran produk baru, termasuk untuk pasar Asia Tenggara,” ujarnya dalam konferensi pers GIIAS 2026 di Jakarta.

Selain motor konvensional, kehadiran motor listrik diprediksi kembali menjadi sorotan dalam pameran tahun ini. Tren kendaraan elektrifikasi roda dua di Indonesia memang terus menunjukkan perkembangan, seiring meningkatnya pilihan produk dan perhatian masyarakat terhadap kendaraan ramah lingkungan.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
GIIAS Ekspansi ke Bali 2027, Era Baru Pameran Otomotif Modern Dimulai dari Pulau Dewata - Image
Otomotif

GIIAS Ekspansi ke Bali 2027, Era Baru Pameran Otomotif Modern Dimulai dari Pulau Dewata

Kamis, 28 Mei 2026 | 13.12 WIB

Leapmotor B10 Resmi Masuk Indonesia, SUV Listrik China Rival BYD dan Chery Meluncur di GIIAS 2026 - Image
Otomotif

Leapmotor B10 Resmi Masuk Indonesia, SUV Listrik China Rival BYD dan Chery Meluncur di GIIAS 2026

Jumat, 8 Mei 2026 | 06.38 WIB

Indomobil Siap Bawa Mobil Listrik Leapmotor B10 pada GIIAS 2026 - Image
Otomotif

Indomobil Siap Bawa Mobil Listrik Leapmotor B10 pada GIIAS 2026

Senin, 27 April 2026 | 05.17 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

3

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

4

Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya

5

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

6

Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares

7

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

8

Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan

9

Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan

10

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore