GIIAS 2026 Siap Jadi Surga Pecinta Motor, Brand Motor Listrik hingga Retro Ikut Hadir

JawaPos.com - Pameran otomotif GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 kembali menjadi ajang penting bukan hanya untuk roda empat atau komersial tapi juga bagi industri roda dua nasional.

Tahun ini, sebanyak 12 merek sepeda motor dipastikan ikut meramaikan pameran yang berlangsung pada 29 Juli hingga 9 Agustus 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang.

Deretan merek motor yang hadir di GIIAS 2026 mencakup kendaraan bermesin konvensional hingga motor listrik yang saat ini terus berkembang di pasar Indonesia.

Beberapa brand roda dua yang sudah mengonfirmasi keikutsertaannya antara lain Honda, Harley-Davidson, Royal Enfield, Triumph, Scomadi, Can-Am, hingga merek motor listrik seperti Alva, Polytron, Exotic, Kupprum, dan NUV.

Kehadiran berbagai merek tersebut diperkirakan akan membuat segmen roda dua menjadi salah satu daya tarik utama di GIIAS 2026. Tidak hanya menampilkan produk terbaru, sejumlah brand juga diprediksi memanfaatkan ajang ini untuk memperkenalkan teknologi dan model anyar kepada konsumen Indonesia.

Ketua Umum GAIKINDO, Putu Juli Ardika, mengatakan pameran GIIAS diharapkan dapat menjadi momentum pertumbuhan industri otomotif nasional, termasuk sektor roda dua yang terus berkembang.

Menurutnya, pameran otomotif berskala internasional seperti GIIAS menjadi sarana penting bagi produsen untuk memperkenalkan inovasi teknologi terbaru langsung kepada masyarakat.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty, menyebut GIIAS kini menjadi salah satu agenda penting bagi berbagai merek global untuk memperkenalkan produk terbaru mereka.

“Banyak produsen menjadikan GIIAS sebagai tempat peluncuran produk baru, termasuk untuk pasar Asia Tenggara,” ujarnya dalam konferensi pers GIIAS 2026 di Jakarta.