Operator Bus Nasional Borong Mercedes-Benz Bus, Penjualan Melonjak 36,9 Persen

JawaPos.com - Mercedes-Benz Bus terus mendapat kepercayaan dari operator transportasi di Indonesia. Sepanjang Mei 2026, sejumlah perusahaan otobus melakukan serah terima unit hingga pemesanan armada baru untuk mendukung layanan transportasi penumpang.

Di tengah tantangan industri transportasi nasional, Mercedes-Benz Bus justru mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 36,9 persen pada periode 2025–2026 berdasarkan data wholesales GAIKINDO.

Peningkatan ini menunjukkan kebutuhan bus dengan standar keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi operasional masih tinggi.

Presiden Direktur PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI), Naeem Hassim mengatakan kepercayaan operator menjadi motivasi untuk terus menghadirkan solusi transportasi yang sesuai kebutuhan pasar.

"Operator kini membutuhkan kendaraan yang efisien, nyaman bagi penumpang, serta didukung layanan purna jual yang kuat untuk menjaga bisnis tetap berjalan optimal," ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa (26/5).

Beberapa operator besar turut menambah armada Mercedes-Benz Bus. PO MTrans melalui PT Bagong Dekaka Makmur memesan unit Mercedes-Benz OH 1626 untuk memperkuat layanan transportasi premium.

Sementara itu, PO Sinar Jaya juga melakukan pemesanan sejumlah model seperti Mercedes-Benz OH 1626 L, OF 1623 L, OF 917, hingga O500 2445 untuk mendukung operasional di berbagai segmen transportasi penumpang.

Kolaborasi antara Mercedes-Benz Bus dengan karoseri nasional juga terus diperkuat. Kerja sama tersebut menghadirkan inovasi kendaraan yang lebih nyaman, aman, dan efisien sesuai kebutuhan operator di Indonesia.

Managing Director PT Tentrem Sejahtera, Yohan Wahyudi menilai sinergi antara Mercedes-Benz Bus dan karoseri lokal menunjukkan kemampuan industri nasional dalam menghadirkan produk berkualitas global.