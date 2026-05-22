Penjualan Kendaraan Listrik Meningkat, Perklindo Targetkan PEVS 2026 Catatkan Nilai Transaksi hingga Rp 500 Miliar

JawaPos.com - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengumumkan bahwa pihaknya bakal menghadirkan kembali pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 pada tanggal 29 Oktober hingga 1 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pada tahu ini, pameran PEVS mengusung tema “The Future of A Clean and Efficient Mobility” dan berlangsung selama empat hari serta ditargetkan bakal mencatatkan nilai transaksi hingga mencapai Rp 500 miliar. ’’Target transaksi kita di tahun ini Rp 500 miliar,” kata Ketua Umum Periklindo Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko di Jakarta, Kamis (21/5).

Target tersebut dikarenakan Indonesia sedang dalam mengalami pertumbuhan yang cukup positif dalam peralihan dari konvensional ke kendaraan berbasis baterai karena memiliki dampak yang cukup signifikan bagi lingkungan dan juga tingkat efisien.

Bahkan menurut catatan yang dikeluarkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan kendaraan EV memiliki peningkatan cukup tinggi yakni mencapai 47.781 unit sepanjang Januari-April 2026, meningkat 89,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Moeldoko berharap, pameran yang fokus dengan kendaraan elektrifikasi ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan industri EV, dan menjadi wadah strategis bagi pelaku industri dengan menghadirkan ekosistem Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), dan Business to Government (B2G).

’’Bagaimana kita bermobilitas dengan cara efisien dan bersih tidak bisa lagi diabaikan. Apalagi di tengah situasi geopolitik di mana harga minyak tidak bisa lagi dikendalikan. Pilihan kita berdiam diri atau menciptakan terobosan. Penyelenggaraan PEVS adalah salah satu terobosan yang dilakukan,” ujar dia.

Melalui integrasi program B2B, B2C, dan B2G, PEVS 2026 dirancang untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional yang lebih menyeluruh.