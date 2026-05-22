Logo JawaPos
HomeOtomotif
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 23 Mei 2026 | 06.02 WIB

Penjualan Kendaraan Listrik Meningkat, Perklindo Targetkan PEVS 2026 Catatkan Nilai Transaksi hingga Rp 500 Miliar

Para pengunjung melakukan test drive mobil listrik pada ajang PEVS 2025 yang dihelat di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. (Istimewa) - Image

Para pengunjung melakukan test drive mobil listrik pada ajang PEVS 2025 yang dihelat di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengumumkan bahwa pihaknya bakal menghadirkan kembali pameran Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 pada tanggal 29 Oktober hingga 1 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pada tahu ini, pameran PEVS mengusung tema “The Future of A Clean and Efficient Mobility” dan berlangsung selama empat hari serta ditargetkan bakal mencatatkan nilai transaksi hingga mencapai Rp 500 miliar. ’’Target transaksi kita di tahun ini Rp 500 miliar,” kata Ketua Umum Periklindo Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko di Jakarta, Kamis (21/5).

Target tersebut dikarenakan Indonesia sedang dalam mengalami pertumbuhan yang cukup positif dalam peralihan dari konvensional ke kendaraan berbasis baterai karena memiliki dampak yang cukup signifikan bagi lingkungan dan juga tingkat efisien.

Bahkan menurut catatan yang dikeluarkan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan kendaraan EV memiliki peningkatan cukup tinggi yakni mencapai 47.781 unit sepanjang Januari-April 2026, meningkat 89,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Moeldoko berharap, pameran yang fokus dengan kendaraan elektrifikasi ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan industri EV, dan menjadi wadah strategis bagi pelaku industri dengan menghadirkan ekosistem Business to Business (B2B), Business to Consumer (B2C), dan Business to Government (B2G).

’’Bagaimana kita bermobilitas dengan cara efisien dan bersih tidak bisa lagi diabaikan. Apalagi di tengah situasi geopolitik di mana harga minyak tidak bisa lagi dikendalikan. Pilihan kita berdiam diri atau menciptakan terobosan. Penyelenggaraan PEVS adalah salah satu terobosan yang dilakukan,” ujar dia.

Melalui integrasi program B2B, B2C, dan B2G, PEVS 2026 dirancang untuk memperkuat ekosistem kendaraan listrik nasional yang lebih menyeluruh.

Program B2B akan membuka kolaborasi dan ekspansi bisnis antar pelaku industri, sementara B2C akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat teknologi kendaraan listrik melalui pengalaman langsung dan berbagai informasi edukatif.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Tags
Artikel Terkait
Purbaya Buka-bukaan Alasan Pemerintah Genjot Insentif Kendaraan Listrik - Image
Ekonomi

Purbaya Buka-bukaan Alasan Pemerintah Genjot Insentif Kendaraan Listrik

Rabu, 13 Mei 2026 | 01.05 WIB

Indef: Insentif Kendaraan Listrik Selamatkan Subsidi BBM Lebih Banyak ketimbang Potensi Penerimaan yang Hilang - Image
Ekonomi

Indef: Insentif Kendaraan Listrik Selamatkan Subsidi BBM Lebih Banyak ketimbang Potensi Penerimaan yang Hilang

Senin, 11 Mei 2026 | 06.00 WIB

PEVS 2026 Jadi Panggung Future Mobility, Dari EV, Hybrid hingga Kendaraan Udara - Image
Otomotif

PEVS 2026 Jadi Panggung Future Mobility, Dari EV, Hybrid hingga Kendaraan Udara

Jumat, 22 Mei 2026 | 05.55 WIB

Terpopuler

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya! - Image
1

104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!

2

Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi

3

11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!

4

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

5

Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen

6

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

7

8 Spot Kuliner di Kota Tua Surabaya, Makan Enak dengan Suasana Vintage dan Pemandangan yang Memanjakan Mata!

8

Mariano Peralta Merapat ke Persija Jakarta? Manajer Borneo FC Langsung Buka Suara

9

15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat

10

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore