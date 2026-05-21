PEVS 2026 Jadi Panggung Future Mobility, Dari EV, Hybrid hingga Kendaraan Udara

JawaPos.com - Perkembangan kendaraan listrik di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan pesat. Tidak hanya mobil listrik berbasis baterai, berbagai teknologi mobilitas ramah lingkungan seperti hybrid, plug-in hybrid, hingga kendaraan berbasis hidrogen mulai bermunculan di pasar nasional.

Melihat tren tersebut, ajang PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2026 akan kembali digelar sebagai wadah perkembangan industri kendaraan listrik dan teknologi mobilitas masa depan di Indonesia.

Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (PERIKLINDO) bersama Dyandra Promosindo resmi mengumumkan penyelenggaraan PEVS 2026.

Pameran kendaraan listrik tersebut akan berlangsung pada 29 Oktober hingga 1 November 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Mengusung tema “The Future of A Clean and Efficient Mobility”, PEVS 2026 akan menghadirkan berbagai inovasi teknologi kendaraan ramah lingkungan dari berbagai sektor transportasi.

Tak hanya mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV), pameran ini juga akan menampilkan teknologi Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), Range Extended Electric Vehicle (REEV), hingga kendaraan berbasis hidrogen atau Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV).

Menariknya, konsep future mobility yang diangkat tahun ini tidak hanya berfokus pada kendaraan darat. Teknologi kendaraan listrik berbasis udara, transportasi air, hingga sistem transportasi modern berbasis energi baru juga akan menjadi bagian dari pameran.

Ketua Umum PERIKLINDO, Moeldoko, mengatakan perkembangan mobilitas ramah lingkungan saat ini menjadi kebutuhan penting di tengah perubahan kondisi ekonomi dan geopolitik global.

"Ketergantungan terhadap energi fosil membuat industri transportasi harus mulai bergerak menuju sistem mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan," ujarnya saat jumpa pers (20/5) di Jakarta.

PEVS 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang pamer teknologi kendaraan listrik, tetapi juga menjadi wadah kolaborasi antara pelaku industri, pemerintah, investor, hingga masyarakat.

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, menilai antusiasme masyarakat terhadap kendaraan listrik terus meningkat setiap tahun.

Pada penyelenggaraan sebelumnya, PEVS berhasil menghadirkan lebih dari 140 peserta dan menarik puluhan ribu pengunjung selama pameran berlangsung.

Karena itu, pameran ini akan menghadirkan program yang lebih interaktif dengan kombinasi kegiatan business to business (B2B), business to consumer (B2C), hingga business to government (B2G).

Selain area exhibition, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai sesi diskusi dan edukasi terkait perkembangan industri kendaraan listrik nasional maupun global.

Project Manager PEVS 2026, Rudi MF, mengatakan konsep future mobility menjadi fokus utama tahun ini karena perkembangan kendaraan energi baru kini mulai merambah berbagai sektor transportasi.

Menurutnya, penggunaan teknologi baterai, solar panel, hingga kendaraan listrik berbasis energi alternatif diperkirakan akan semakin berkembang dalam beberapa tahun ke depan.

PEVS 2026 sendiri akan berlangsung di Hall B3-C3 JIExpo Kemayoran dan terbuka untuk umum secara gratis melalui registrasi online.

Dengan semakin berkembangnya ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, PEVS 2026 diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong percepatan transformasi industri otomotif nasional menuju era mobilitas ramah lingkungan.