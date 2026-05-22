Naik Bus Rasa First Class Pesawat, Interior Juragan99 Trans Besutan Karoseri Laksana Bikin Melongo

JawaPos.com - Dunia modifikasi kendaraan niaga di Indonesia kembali naik level. Bukan hanya soal tampilan eksterior atau lampu mewah, tren modifikasi bus kini mulai masuk ke ranah teknologi hiburan dan pengalaman penumpang.

Hal itu terlihat dari kemunculan armada terbaru Juragan99 Trans yang membawa konsep “In Road Entertainment” di ajang Busworld Southeast Asia 2026.



Industri bus premium di Indonesia terus mengalami perkembangan, tidak hanya dari sisi desain bodi, tetapi juga teknologi interior dan kenyamanan penumpang.

Perusahaan bus ini menggandeng karoseri Laksana memperkenalkan armada terbaru yang mengusung konsep modifikasi modern berbasis hiburan digital dan kenyamanan premium.

Fasilitas hiburan digital pada setiap kursi penumpang. (Istimewa).

Konsep In Road Entertainment Bus ini tampil berbeda dibanding armada AKAP pada umumnya. Fokus utama bukan hanya pada tampilan luar, melainkan pengalaman perjalanan yang dibuat lebih personal dan interaktif layaknya ruang hiburan berjalan.

Salah satu fitur paling mencuri perhatian adalah penggunaan sistem proyektor visual di dalam kabin penumpang.

Teknologi tersebut menghadirkan ambience temaram yang membuat interior bus terasa seperti bioskop mini berjalan.

Pencahayaan kabin dibuat lebih lembut untuk menciptakan suasana nyaman selama perjalanan malam maupun jarak jauh.

Konsep modifikasi interior ini menjadi salah satu gebrakan baru di industri coachbuilding Indonesia yang selama ini identik dengan permainan lampu LED, audio, atau ubahan jok sleeper.

Tidak hanya itu, bus juga dibekali fitur Live View Journey yang memungkinkan penumpang melihat kondisi jalan secara real time melalui monitor di masing-masing kabin.

Tampilan kamera dari sudut pandang pengemudi tersebut memberikan sensasi berbeda bagi penumpang, terutama saat melintasi jalur pegunungan, jalan tol, maupun rute wisata malam hari.