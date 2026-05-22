Indomobil eMotor QT dan QT Pro Masuk Surabaya, Usung Desain Futuristik dan Fitur TCS

JawaPos.com - Pasar motor listrik di Surabaya kembali kedatangan pemain baru. PT Indomobil Emotor Internasional memperkenalkan dua motor listrik terbarunya, Indomobil eMotor QT dan QT Pro, untuk menyasar kebutuhan mobilitas perkotaan yang semakin padat dan dinamis.

Kedua motor listrik tersebut sebelumnya diperkenalkan dalam ajang Indonesia International Motor Show 2026. Kini, QT dan QT Pro mulai dikenalkan lebih dekat kepada masyarakat Surabaya yang dinilai menjadi salah satu pasar potensial kendaraan listrik di Indonesia.

CEO PT Indomobil Emotor Internasional Pius Wirawan mengatakan, karakter masyarakat perkotaan seperti Surabaya dinilai cocok dengan kendaraan listrik berukuran ringkas namun tetap fungsional untuk penggunaan harian. “Surabaya merupakan kota dengan perkembangan yang sangat pesat dan masyarakat yang terbuka terhadap teknologi baru. Karena itu, kami melihat Surabaya sebagai pasar yang potensial untuk kendaraan listrik,” ujarnya.

Secara desain, QT dan QT Pro tampil dengan gaya futuristik khas skuter listrik modern. Motor ini menggunakan lampu LED dengan desain DRL “infinite skyline” dan lampu sein “starburst crystal LED” yang memberi kesan lebih modern saat digunakan di jalan perkotaan.

Tak hanya mengandalkan tampilan, kedua model juga dibekali sejumlah fitur yang kini mulai banyak dicari pengguna motor listrik harian. Salah satunya Traction Control System (TCS) yang membantu menjaga traksi roda saat melintasi kondisi jalan tertentu.

Selain itu tersedia fitur keyless berbasis remote dan NFC, reverse mode, push assist mode, anti-theft alarm, hingga adjustable suspension. Khusus varian QT Pro, tersedia fitur hill start assist yang membantu motor tetap tertahan sesaat saat berhenti di tanjakan.

Dari sisi spesifikasi, QT menggunakan baterai 60V 24Ah dengan kapasitas 1,44 kWh. Sedangkan QT Pro membawa dua baterai dengan total kapasitas 2,88 kWh. Keduanya memakai motor listrik dengan tenaga puncak 2,0 kW. Indomobil juga mengklaim baterai berbasis LMO dan LMFP yang digunakan memiliki usia pakai hingga 800 siklus pengisian.