Bukannya Ikut Salat Magrib, Pemuda Surabaya Ini Justru Maling Motor di Musala Kenjeran 

Ilustrasi curanmor di musala. (AI)
JawaPos.com - Bukannya ikut salat Magrib berjamaah, pemuda berinisial SA, 21 tahun di Surabaya ini malah mencuri sepeda motor milik jamaah. Motor korban dijual murah dan uangnya dipakai membeli ponsel.
Kasi Humas Polrestabes Surabaya, AKP Hadi Ismanto mengatakan mulanya SA datang ke musala di Jalan Kenjeran VI, Surabaya pada Senin (27/4). Ia berniat mengikuti Salat Magrib berjamaah.
Di saat bersamaan, SA melihat Honda Scoopy milik NRS yang digunakan ayah korban terparkir di musala. Pelaku lalu menyadari kunci motor masih tertinggal dan menggantung pada kendaraan tersebut.
"Saat itu korban menuju ke tempat wudhu musala untuk mengambil air wudhu. Tanpa disadari, kunci motor korban tertinggal di tempat wudhu. Lalu pelaku datang dan menyadari hal itu (kunci tertinggal)," ujarnya, Kamis (21/6).
Baca Juga:Amnesty International Indonesia Minta Polisi Cabut Perintah Tembak di Tempat dalam Penindakan Begal
Korban baru menyadari motornya dicuri setelah salat berjamaah. Ia lalu meminta bantuan warga memeriksa CCTV. Rekaman memperlihatkan pelaku dengan santai membawa kabur motor korban keluar dari gang musala.
Benar saja, motor tersebut dicuri oleh SA. Korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polsek Simokerto. "Setelah dilakukan penyelidikan pelaku ditangkap di Jalan Kusuma Bangsa," sambung Hadi.
Kepada petugas, SA mengaku menjual motor korban ke seseorang di kawasan Gembong, laku Rp 500 ribu. Setelah menjual motor curian dengan harga sangat murah, SA membeli handphone.
"Saya jual laku Rp 500 Ribu, buat beli HP ke orang di Gembong," tutur SA saat diinterogasi Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfhie Sulistiawan, seperti dalam unggahan Instagram @luthfie.daily, dikutip Kamis (21/5).
SA mengaku baru pertama kali mencuri motor. Namun, ia mengaku kerap menghirup lem karena memberi efek melayang dan membuatnya merasa seperti bumi berputar sebelum akhirnya merasa lapar.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah