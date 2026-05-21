Chery Q Bikin Compact EV Naik Kelas, Praktis Dipakai dan Sarat Fitur Modern

JawaPos.com - Mobil listrik kompak kini bukan lagi sekadar kendaraan ramah lingkungan, tetapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup urban modern.

Di tengah tren tersebut, Chery Q muncul membawa kombinasi teknologi pintar, kabin lega, serta fitur premium yang jarang ditemui di kelas compact EV, membuatnya langsung mencuri perhatian pecinta otomotif Tanah Air.



Konsumen urban mulai mencari kendaraan yang mampu mendukung aktivitas harian secara menyeluruh, mulai dari mobilitas di tengah kemacetan, sistem keselamatan yang lengkap, hingga gaya hidup modern yang serba terkoneksi.



Melihat kebutuhan tersebut, Chery Q diposisikan sebagai compact EV yang menawarkan kombinasi fitur lengkap dengan pengalaman berkendara yang lebih relevan untuk penggunaan sehari-hari.

Mobil ini mengusung konsep kendaraan listrik yang fun, practical, sekaligus nyaman digunakan di berbagai kondisi jalan perkotaan.



Salah satu daya tarik utama Chery Q terletak pada teknologi yang dibawanya. Mobil ini dibekali berbagai fitur modern seperti 20 fitur ADAS, kamera 540 derajat, hingga sistem infotainment interaktif dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto nirkabel.

Kehadiran teknologi tersebut dirancang untuk membantu pengendara menghadapi mobilitas perkotaan yang dinamis dengan lebih praktis dan aman.

Tampilan samping belakan Chery Q. (Istimewa)

Bukan hanya soal teknologi, aspek kenyamanan kabin juga menjadi perhatian utama. Chery Q memiliki wheelbase 2.700 mm yang memberikan ruang kabin lebih lega dibanding kebanyakan compact EV di kelasnya.



Rear legroom mencapai 977 mm, sementara kapasitas bagasi total diklaim mampu menampung hingga 1.520 liter berkat kombinasi bagasi depan dan belakang. Konsep dual trunk ini membuat mobil lebih fleksibel untuk kebutuhan harian maupun perjalanan singkat bersama keluarga.



Untuk mendukung penggunaan harian, Chery Q juga dibekali kemampuan fast charging yang memungkinkan pengisian daya dari 30 hingga 80 persen hanya dalam waktu sekitar 16,5 menit.

Mobil ini turut menawarkan jarak tempuh hingga 400 kilometer berdasarkan standar NEDC, sehingga diharapkan mampu mengurangi kekhawatiran pengguna terhadap kebutuhan pengisian daya saat beraktivitas di perkotaan.



Nuansa modern juga terasa lewat berbagai fitur lifestyle yang disematkan. Mulai dari wireless charging 50W, electric tailgate, V2L 6.6 kW, hingga berbagai mode berkendara seperti pet mode, camping mode, nap mode, dan karaoke mode.



Fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa mobil listrik kini tidak hanya menjadi alat transportasi, tetapi juga bagian dari gaya hidup masyarakat urban modern.



Selain tampil kompak untuk memudahkan parkir dan manuver di jalan perkotaan, Chery Q juga dirancang tetap terasa premium melalui detail interior modern, ambient lighting, serta kursi elektrik yang mendukung kenyamanan selama perjalanan.

Pendekatan ini membuat mobil tidak sekadar tampil stylish, tetapi juga fungsional untuk berbagai kebutuhan harian.



Menariknya konsumen yang melakukan pre-book Chery Q akan menikmati free upgrade ke SIGMA PACKAGE senilai Rp40 Juta, mencakup Power Tailgate, Autonomous Parking Assist, Special design 17” rim, dan External Communication Audio. Periode prebook berlaku hingga 15 Juli 2026.